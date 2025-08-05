В Германии раскритиковали ядерные угрозы Трампа

Бывший лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених отреагировал на недавние ядерные угрозы между президентом США Дональдом Трампом и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. По его словам, такие заявления могут привести к роковым последствиям на грани ядерной войны.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Рольф Мютцених в комментарии Spiegel высказал свое мнение по поводу словесной перепалки между Трампом и Медведевым после чего президент США приказал отправить атомные подводные лодки поближе к России. По словам Мютцениха, заявления обоих политиков были не просто "бестактными и необдуманными", но и "безответственными".

"С ядерным оружием не играют. Когда действующий президент, особенно партнер по совместному военному союзу, говорит об этом столь дерзко и глупо на публике, я бы ожидал четкого противодействия со стороны немецкого правительства", — сказал Мютцених.

Немецкий политик заметил, что Трамп может использовать ядерные угрозы как способ давления на другие страны в своей торговой войне. Как следствие, по словам Мютцениха, это может спровоцировать ядерную войну.

"Если этот стиль теперь проникнет в военную политику, мы встанем на роковой путь. Война, за которую ответственен Путин, то и дело приводила нас на грань ядерной войны", — подчеркнул Мютцених.

Мютцених добавил, что такие "обмены ударами" между Медведевым и Трампом указывают на возможность того, что "война может обостриться в любой момент", поэтому "необходимо предотвратить любое недоразумение".

Напомним, что Медведев после призывов Трампа следить за своими словами пригрозил США ядерным оружием вспомнив о "Мертвой руке" — советской системе автоматического ядерного удара. В ответ Трамп приказал отправить атомные подлодки США поближе к РФ.

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