В Германии раскритиковали ядерные угрозы Трампа

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Slava Kot
Бывший лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених отреагировал на недавние ядерные угрозы между президентом США Дональдом Трампом и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. По его словам, такие заявления могут привести к роковым последствиям на грани ядерной войны.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Рольф Мютцених в комментарии Spiegel высказал свое мнение по поводу словесной перепалки между Трампом и Медведевым после чего президент США приказал отправить атомные подводные лодки поближе к России. По словам Мютцениха, заявления обоих политиков были не просто "бестактными и необдуманными", но и "безответственными".
Немецкий политик заметил, что Трамп может использовать ядерные угрозы как способ давления на другие страны в своей торговой войне. Как следствие, по словам Мютцениха, это может спровоцировать ядерную войну.
Мютцених добавил, что такие "обмены ударами" между Медведевым и Трампом указывают на возможность того, что "война может обостриться в любой момент", поэтому "необходимо предотвратить любое недоразумение".
Напомним, что Медведев после призывов Трампа следить за своими словами пригрозил США ядерным оружием вспомнив о "Мертвой руке" — советской системе автоматического ядерного удара. В ответ Трамп приказал отправить атомные подлодки США поближе к РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле пытаются дистанцироваться от заявлений Медведева. На Западе раскрыли хитрый план РФ.
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