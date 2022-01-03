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В Германии рассказали, за кем последнее слово в вопросе членства Украины в НАТО

Немецкий депутат от партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур считает, что в Украине "нельзя спокойно спать" из-за угрозы нападения со стороны России

сегодня, 08:56
Автор:

Кравцев Сергей
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Ситуация, которая возникла на украино-российской границе не может не беспокоить Украину. 120 тысяч российских солдат, которые продолжают стоять у украинской границы, не могут позволить "спокойно спать" украинскому народу. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил немецкий депутат от партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур, пишет издание "Westdeutsche Allgemeine Zeitung".

В Германии рассказали, за кем последнее слово в вопросе членства Украины в НАТО

Омид Нурипур. Фото: spiegel.de

Нирипур, который входит в комитет Бундестага по внешней политике, заявил, что Украина не должна оставаться сам на сам с нависшей на ее границе угрозой. В случае российский агрессивных действий ответ должен быть всей Европы, которая обязана Украину поддержать.

Депутат считает, что нельзя терять время и нужно провести переговоры с Украиной, странами Центральной и Восточной Европы, чтобы сформировать общую стратегию действий на случай нового витка российской агрессии.

Омид Нурипур считает, что помимо Украины под угрозой удара со стороны России могут оказаться страны Балтии. Которые сегодня есть в НАТО и ЕС. Учитывая непредсказуемость действий Москвы дополнительные меры защиты в этих странах должны быть предприняты уже сейчас.

Что касается ультимативного требования Путина – не допустить вступления Украины в НАТО, то Нурипур заявил, что главное слово в этом вопросе уж точно должна сказать не Москва и не Брюссель или Вашингтон. Главное слово за украинским народом. Там должны оценить все риски и принять важное для себя решение.

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Источник: https://www.waz.de/politik/omid-nouripour-gruene-interview-robert-habeck-id234209461.html
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