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Кравцев Сергей
Министерство внутренних дел Германии призвало к подготовке школьников и студентов к кризисам и войне. Выступило с предложением ввести соответствующие тренинги.
Германия. Фото: из открытых источников
Вероятное нападение России на территорию НАТО считается реалистичным сценарием, в связи с чем МВД советует гражданам запастись предметами первой необходимости.
Отмечается, что политик по вопросам безопасности от "Христианско-демократического союза" ("ХДС") Родерих Кизеветтер, в свою очередь, предлагает проводить кризисные тренинги для школьников, чтобы отрабатывать действия в чрезвычайных ситуациях.
Стоит отметить, риск прямого военного конфликта между НАТО и Россией остается серьезной геополитической угрозой на фоне полномасштабной войны России против Украины. НАТО последовательно поддерживает Украину оружием, разведкой и финансовой помощью, однако избегает прямого участия в боевых действиях, чтобы не допустить эскалации в войну между ядерными державами.
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Марко Рубио после встречи министров стран НАТО ответил на вопросы журналистов, в частности, о переговорах о приближении мира в Украине. Государственный секретарь США рассказал, что Москва вскоре получит сообщение о возможном решении США ввести новые санкции против России, если не будет достигнут прогресс в мирных переговорах.
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