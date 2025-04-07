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В Германии решили, что нужно готовить школьников к войне: детали

В Германии МВД предлагает проводить школьникам "кризисные тренинги"

сегодня, 13:52
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Кравцев Сергей

Министерство внутренних дел Германии призвало к подготовке школьников и студентов к кризисам и войне. Выступило с предложением ввести соответствующие тренинги.

В Германии решили, что нужно готовить школьников к войне: детали

Германия. Фото: из открытых источников

Вероятное нападение России на территорию НАТО считается реалистичным сценарием, в связи с чем МВД советует гражданам запастись предметами первой необходимости.

"В связи с последними событиями в сфере безопасности следует уделять больше внимания гражданской обороне, в том числе в школьном образовании", — заявил представитель министерства.

Отмечается, что политик по вопросам безопасности от "Христианско-демократического союза" ("ХДС") Родерих Кизеветтер, в свою очередь, предлагает проводить кризисные тренинги для школьников, чтобы отрабатывать действия в чрезвычайных ситуациях.

"Необходимо также ввести базовые тренинги по поведению в чрезвычайных ситуациях. Это также было бы разумно и дальновидно с точки зрения общественных работ", — добавил он.

Стоит отметить, риск прямого военного конфликта между НАТО и Россией остается серьезной геополитической угрозой на фоне полномасштабной войны России против Украины. НАТО последовательно поддерживает Украину оружием, разведкой и финансовой помощью, однако избегает прямого участия в боевых действиях, чтобы не допустить эскалации в войну между ядерными державами.

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Источник: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/notvorraete-innenministerium-raet-buergern-zur-vorbereitung-auf-den-ernstfall/100117596.html
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