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В Германии решили ответить игнором на новые угрозы Медведева

Новые гроза Медведева в Германии назвали провокацией

сегодня, 15:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Правительство Германии не будет реагировать на угрозы замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о ракетном ударе по Бундестагу и Офису канцлера ФРГ Олафа Шольца в случае ареста российского президента Владимира Путина на территории страны. Отвечать на такие провокации нет имеет никакого смысла. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление пресс-секретаря федерального правительства Штеффена Гебештрайта во время брифинга.

В Германии решили ответить игнором на новые угрозы Медведева

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"У меня нет желания реагировать на подобные провокации, они говорят сами за себя", — заявил он.


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Стоит отметить, в последнее время экс-президент России довольно часто прибегает к публичным высказываниям, которые все чаще похожи на угрозы террористов. Мировые лидеры уже неоднократно заявляли, что реагировать на такие выпады зарвавшегося российского политика нет никакого смысла.

К слову, Дмитрий Медведев, пытаясь оправдать вторжение в Украину, он назвал Украину частью России. А говоря об условиях окончания т.н. "специальной военной операции" назвал таковыми победить НАТО на территории Украины, а также "создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100". В свою очередь, основатель и главный финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО, и подверг сомнению существование "нацистов" на территории Украины. О чем говорит такое расхождение мнений? Можно ли считать, что положение нынешних хозяев Кремля становится всё более шатким? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3686910-u-berlini-ne-bacat-sensu-reaguvati-na-pogrozi-medvedeva.html
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