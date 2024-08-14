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В Германии считают, что ее военные должны быть в Украине: названо условие

В Германии считают, что ее военные должны работать в Украине в рамках миротворческой миссии ООН

сегодня, 16:32
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Ткачик Олеся

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов предложил отправить немецких солдат в Украину под миротворческим мандатом ООН в случае прекращения активных боевых действий. В интервью для Spiegel он отметил, что в случае прекращения огня Европа должна быть готова послать миротворцев, включая военных Бундесвера, в Украину.

В Германии считают, что ее военные должны быть в Украине: названо условие

Немецкие военные

Рамелов также выразил несогласие с предыдущей позицией своей партии, "Левой партии", которая, по его мнению, избегала четкой оценки российской агрессии. Он обвинил предыдущее руководство в распространении пропаганды Кремля под предлогом призывов к переговорам и взаимным уступкам.

Кроме того, Рамелов подчеркнул, что не будет поддерживать Владимира Путина, которого он назвал автократом, шовинистом и империалистом даже если это повлияет на его политическую поддержку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после начала операции ВСУ в Курской области МИД Германии заявил , что Украина в рамках войны с Россией может обороняться не только на своей территории. Это предусмотрено международным правом. Более того, большое количество оппозиционных немецких политиков также поддержало "прорыв" границы в Курской области, а также использование оружия Германии на территории РФ. В частности, депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что нанесение ударов по "перевалочным пунктам" на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно. Он подчеркнул, что вопрос о том, участвует ли в этом западное оружие, не возникает, потому что после его доставки это уже украинское оружие.




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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukrainekrieg-bodo-ramelow-will-im-fall-eines-waffenstillstandes-blauhelm-soldaten-in-die-ukraine-entsenden-a-600c1c14-20d6-4f5d-b1dc-66cbb0acd8d3#ref=rss
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