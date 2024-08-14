Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов предложил отправить немецких солдат в Украину под миротворческим мандатом ООН в случае прекращения активных боевых действий. В интервью для Spiegel он отметил, что в случае прекращения огня Европа должна быть готова послать миротворцев, включая военных Бундесвера, в Украину.

Немецкие военные

Рамелов также выразил несогласие с предыдущей позицией своей партии, "Левой партии", которая, по его мнению, избегала четкой оценки российской агрессии. Он обвинил предыдущее руководство в распространении пропаганды Кремля под предлогом призывов к переговорам и взаимным уступкам.

Кроме того, Рамелов подчеркнул, что не будет поддерживать Владимира Путина, которого он назвал автократом, шовинистом и империалистом даже если это повлияет на его политическую поддержку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после начала операции ВСУ в Курской области МИД Германии заявил , что Украина в рамках войны с Россией может обороняться не только на своей территории. Это предусмотрено международным правом. Более того, большое количество оппозиционных немецких политиков также поддержало "прорыв" границы в Курской области, а также использование оружия Германии на территории РФ. В частности, депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что нанесение ударов по "перевалочным пунктам" на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно. Он подчеркнул, что вопрос о том, участвует ли в этом западное оружие, не возникает, потому что после его доставки это уже украинское оружие.



