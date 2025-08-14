В Германии сделали громкое завоевание о помощи Украине: что известно

Берлин и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе НАТО, Германия профинансирует новый масштабный пакет военной помощи, ориентировочной стоимостью до 500 миллионов долларов. Закупка вооружения будет производиться в Соединенных Штатах.

Фото: из открытых источников

Передача оружия будет осуществляться в рамках новой инициативы Альянса — "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL — Prioritised Ukraine Requirements List), которая призвана координировать усилия союзников и максимально эффективно реагировать на запросы Киева.

"Я поздравляю Германию с новым шагом вперед. Эти поставки усилит способность Украины защищаться от российского вторжения. Германия — ведущий европейский донор в военной поддержке, и сегодняшнее заявление еще раз подтверждает его приверженность делу защиты украинской свободы и суверенитета", — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рют.

Напомним, первое финансирование в рамках инициативы PURL предоставили Нидерланды. В рамках нового подхода союзники совместно формируют технический перечень необходимого для ВСУ и согласовывают источники финансирования.

Особое внимание в военной помощи уделяется усилению противовоздушной обороны. Германия уже запустила собственное производство ракет для систем Patriot, часть которых будет получать Украина. Речь идет о ракетах-перехватчиках для американских ЗРК, которые являются ключевыми в противодействии российским ракетным ударам.

Кроме того, Берлин согласовал закупку двух батарей систем ПВО Patriot у США специально для Украины. Эту договоренность ранее подтвердил президент Владимир Зеленский. Еще одну батарею планирует купить Норвегия.

Первая американская система Patriot уже доставлена в Украину вместе с боеприпасами — ее передали сразу после объявления США нового пакета поддержки в размере 10 миллиардов долларов 14 июля.

