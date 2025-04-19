В Германии сделали новое заявление о передачи Украине Taurus: кто будет принимать решение

Премьер-министр Баварии и лидер ХСС, сестринской партии победительницы федеральных выборов ХДС, Маркус Зёдер заявил, что решение о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине будет принимать будущий канцлер Фридрих Мерц.

Ракета Taurus. Фото из открытых источников

"Это будет решать новый канцлер", – высказался премьер Баварии.

В то же время политик указал на ограниченность ресурсов немецких ВВС.

"Однако, прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих", – сказал Зёдер.

Он назвал ракеты Taurus "лучшим оружием, которое мы имеем", а также добавил, что "даже русские уважают его".

Читайте также на портале "Комментарии" — военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона заявил, что дальнобойные ракеты Taurus, которые Украине так сильно хочет получить от немецких партнеров, не решат исход войны. Для длительного удерживания армии РФ их нужно огромное количество, которого просто не существует.

"Надо понимать количество — сколько нам дадут Taurus… Сколько надо Taurus нам для того, чтобы, допустим, держать тылы противников в постоянном напряжении, под постоянным контролем полгода на 500 километрах?... Где-то 1500-2000 штук. Их нет столько", — подчеркнул эксперт.

По его словам, если даже Украина получит упомянутые ракеты, это будет не более двух десятков. По мнению Свитана, в случае их поступления, они нужны для поражения двух целей – Кремль и Керченский мост.

Также издание "Комментарии" сообщало – генерал ответил, закончится ли история Керченского моста, если Украина получит Taurus.



