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Кравцев Сергей
Премьер-министр Баварии и лидер ХСС, сестринской партии победительницы федеральных выборов ХДС, Маркус Зёдер заявил, что решение о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине будет принимать будущий канцлер Фридрих Мерц.
Ракета Taurus. Фото из открытых источников
В то же время политик указал на ограниченность ресурсов немецких ВВС.
Он назвал ракеты Taurus "лучшим оружием, которое мы имеем", а также добавил, что "даже русские уважают его".
Читайте также на портале "Комментарии" — военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона заявил, что дальнобойные ракеты Taurus, которые Украине так сильно хочет получить от немецких партнеров, не решат исход войны. Для длительного удерживания армии РФ их нужно огромное количество, которого просто не существует.
По его словам, если даже Украина получит упомянутые ракеты, это будет не более двух десятков. По мнению Свитана, в случае их поступления, они нужны для поражения двух целей – Кремль и Керченский мост.
Также издание "Комментарии" сообщало – генерал ответил, закончится ли история Керченского моста, если Украина получит Taurus.
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