В Германии срочно приняли решение, навредившее беженцам: что произошло

Германия приостановила свое участие в программе переселения беженцев, координируемой Агентством ООН по делам беженцев. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ и УВКБ.

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Остановка участия связана с отсутствием политического решения по дальнейшим шагам в миграционной политике. Правительство страны воздерживается от новых обязательств из-за продолжающихся коалиционных переговоров между ХДС, ХСС и СДПГ.

Однако, будут сделаны исключения для случаев, где процесс переселения уже значительно продвинулся.

Согласно текущим договоренностям, Германия обязалась принять 13 100 беженцев в 2024–2025 годах, но на сегодняшний день поступило лишь 5 061 человек. В это количество входят также переселенцы из Сирии в рамках соглашения между ЕС и Турцией 2016 года.

Процесс переселения предусматривает рекомендации УВКБ для лиц, нуждающихся в особой защите, после чего они проходят собеседования и проверки безопасности.

Ранее сообщалось, что лидер ХДС Фридрих Мерц предлагает ввести запрет на въезд для нелегальных мигрантов.

Также канцлер Германии Олаф Шольц и главы земельных правительств договорились о сокращении социальных выплат для всех беженцев с 2024 года.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отметил в соцсети X, что это поможет улучшить финансовую ситуацию земель и коммун, а также снизит привлекательность социальных выплат в Германии для мигрантов.

Портал "Комментарии" писал, что чем дольше длится полномасштабная война России против Украины, тем растет вероятность, что большинство украинских беженцев не вернется назад на Родину даже после прекращения боевых действий. Так что вероятность того, что украинские беженцы останутся в европейских странах навсегда, растет. Об этом говорится в материале The Economist.