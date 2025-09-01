logo

В Германии убили 16-летнюю беженку из Украины: что известно
В Германии убили 16-летнюю беженку из Украины: что известно

В Германии 16-летнюю украинку толкнули под поезд.

1 сентября 2025, 09:40
Автор:
11 августа в городе Гайследен в Германии 16-летняя украинка по имени Лиана возвращалась домой после учебы и говорила по телефону с дедушкой. Внезапно он услышал крики и сразу сообщил родителям. Как оказалось, девушка загибала после падения под поезд.

В Германии убили 16-летнюю беженку из Украины: что известно

В Германии погибла 16-летняя украинка. Фото из открытых источников

К немецким полицейским обратился на платформе подошедший мужчина и указал на тело девушки под грузовым поездом. Сначала стражи порядка предположили, что это был несчастный случай с украинкой, однако ситуация изменилась после экспертизы.

Расследование установило, что 31-летний Мухаммед намеренно столкнул Лиану с платформы. ДНК-тесты подтвердили его следы на плече погибшей. Дело переквалифицировали в убийство.

Известно, что подозреваемый ранее привлекал внимание полиции из-за агрессивного поведения. Его ранее доставляли в психиатрическую клинику, где ему поставили диагноз "параноидальная шизофрения". Мухаммед подавал ходатайство об убежище в Германии, но получил отказ и должен быть депортирован в Литву. Следствие не установило никакой связи между мужчиной и Лианой. Девушка не знала нападающего.

Подозреваемый находится в закрытом психиатрическом отделении. Прокуратура выясняет, может ли он нести уголовную ответственность за свои действия.

Семья Лианы в 2022 году сбежала из оккупированного Россией Мариуполя и поселилась в Германии. Родители работали, чтобы обеспечить семью, а сама девушка училась и помогала ухаживать за двумя младшими братьями 5 и 11 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что бездомный убил украинскую беженку в США.

Также "Комментарии" писали об убийстве украинской беженки в Германии.



Источник: https://www.stern.de/news/gewaltsamer-tod-von-16-jaehriger-in-friedland-sorgt-weiter-fuer-entsetzen-36015698.html
