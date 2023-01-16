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В Германии уже начинают думать о сотрудничестве с Россией

Премьер-министр Саксонии хочет отремонтировать "Северный поток-1" и получать российский газ.

сегодня, 11:15
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер объявил о желании отремонтировать поврежденный ранее газопровод "Северный поток-1" и в будущем покупать через него российский газ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание DW.

В Германии уже начинают думать о сотрудничестве с Россией

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Фото: с открытых источников

Газопроводы " Северный поток-1" и " Северный поток-2" были повреждены в результате взрывов в конце сентября. Стоящий за разрушением систем газопроводов до сих пор остается невыясненным. Во время инцидента были разрушены три из четырех труб.

"Если повреждение не будет устранено, Nord Stream 1 будет навсегда непригоден для использования. Вопрос о российском природном газе не стоит, пока идет война", — говорит премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

По его словам, Германия должна обеспечить ремонт газопровода, ведь это возможность получать не только дорогостоящий сжиженный газ, но и другие альтернативы, намекая на российский ресурс.

"Рост цен на энергоносители мешает бизнесу по всей Германии. Вмешательство во время кризиса – это правильно, но одними лихорадочными действиями проблему не решим", — говорит Кречмер для DW, называя "лихорадочными действиями" отказ от экспортируемого из России газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе среди граждан ЕС, который показал, хотят ли европейцы покупать российский газ после окончания войны. Оказалось, что более 40% немцев хотели бы покупать газ из России после войны. Однако даже это не самый высокий показатель среди опрошенных.

Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который рассказал, почему не хочет поставлять в танки в Украину.



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Источник: https://www.dw.com/pl/premier-saksonii-chce-naprawy-nord-stream-1/a-64398217
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