В Германии встревожили заявлением о росте возможностей РФ: когда Кремль нападет на НАТО

Россия в перспективе может атаковать страны НАТО, поскольку делает ставку на развитие военной экономики, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в Бундестаге, сообщает "Укринформ".

НАТО и Россия

В частности, Писториус отметил, что ситуация с безопасностью остается крайне серьезной. По его словам, к 2026 году российская армия увеличится более чем на 30%, достигнув численности 1,5 миллиона солдат. По его мнению, Россия, ориентируясь на военную экономику, может через несколько лет подготовить свои силы для возможной атаки на территорию НАТО.

Писториус подчеркнул, что в ответ на подобную угрозу Германия усиливает свою обороноспособность и продолжает поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором. Министр обороны также отметил, что в этом году Германия передаст Киеву четыре системы Iris-T, пять зенитных самоходных установок Gepard, большую часть из обещанных ранее 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, боевые дроны, тысячи боеприпасов для артиллерии и танков, до 40 танков. и 20 боевых машин пехоты Marder.

Однако, по словам министра, в инвестициях в оборону нуждается и сама Германия. По словам Писториуса, несмотря на то, что армия стала лучше подготовлена к быстрому реагированию на угрозы, перечень ее потребностей все еще велик. Из-за угрозы со стороны России Германия на следующий год планирует выделить на оборону и безопасность более 75 миллиардов евро, что впервые превысит 2% ВВП страны. В будущем этот показатель должен возрасти, добавил министр обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во Франции считают, что в случае нападения России НАТО не сможет отразить такую атаку.



