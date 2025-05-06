В Германии выбрали нового канцлера: кто им стал

Лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца (Friedrich Merz ) во вторник, 6 мая, был избран канцлером ФРГ со второй попытки. За его кандидатуру отдали свои голоса 325 депутатов бундестага из минимально необходимых 316. Об этом пишет издание DW .

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц

Выбрать Мерца канцлером с первой попытки не получилось

По результатам первого голосования в бундестаге 6 мая кандидату от консервативного блока ХДС и баварского Христианско-социального союза ( XСС ) не удалось получить абсолютное большинство — он набрал лишь 310 из минимально необходимых 316 голосов депутатов. Это первый подобный случай в истории ФРГ. Заседание бундестага было прервано по партийным консультациям.

В консервативном блоке ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) после первого голосования обвинили своих партнеров в новой правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в саботаже, пишет издание Bild . Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман заявил: "Европе нужна сильная Германия. В чем мы не можем ждать несколько дней".

Однако социал-демократы заверили, что ответственность лежала не на них. "Мы предполагаем, что с нашей стороны было полное одобрение. Кроме того, никто не отсутствовал", — заявил агентству Reuters источник, близкий к главе фракции СДПГ Ларсу Клингбайлю.

В партии "Союз 90/Зеленые" заявляли о нежелании помогать Мерцу в набрать достаточно голосов для избрания его канцлером. Сопредседатель фракции "зеленых" в немецком парламенте Катарина Дроге называла "само собой разумеющимся", что ее фракция не может выразить свое доверие канцлеру, который, по ее словам, хочет повести Германию неправильным политическим путем. При этом Дроге также высказывалась за скорейшее проведение второго тура.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как Мерца не выбрали с первой попытки.