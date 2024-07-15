В Германии выделили 2,5 млн евро на переезд 39 хомяков

Власти города Эрфурт в Германии столкнулись с неожиданным препятствием при расширении одной из школ: 39 полевых хомяков, обитающих на выбранном участке, потребовали переселения стоимостью 2,5 миллиона евро.

В Германии на переезд хомяков выделили 2,5 млн евро

Планы по строительству нового школьного комплекса в Эрфурте были временно приостановлены из-за обнаружения редких полевых хомяков (Cricetus cricetus), занесенных в Красную книгу Германии. Власти города, стремясь сохранить биоразнообразие и обеспечить безопасность животных, разработали уникальный "Генеральный план о хомяках с Блуменштрасой".

Согласно документу, каждый хомяк будет бережно переселен в новое, специально подготовленное место обитания. На каждого грызуна выделено 64 102 евро, что включает создание комфортных условий и обеспечение безопасности. Общая стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиона евро.

Что известно о полевых хомяках (Cricetus cricetus)

Cricetus cricetus, известный также как европейский или обыкновенный хомяк, — это вид грызунов, который привлекает внимание своими уникальными чертами и поведением.

Описание и особенности:

Размер: Европейский хомяк — один из самых крупных представителей семейства хомяковых. Его длина тела может достигать 34 см, а вес — около 500 г.

Окрас: Характерным для этого вида является коричневый или желто-коричневый цвет верха с белым брюшком и черными участками на груди и животе.

Хвост: Довольно короткий по сравнению с телом, окрашен в темный цвет.

Образ жизни и питание:

Европейские хомяки ведут в основном ночной образ жизни. Они активны в течение ночи, когда ищут пищу.

Питание: Их рацион включает зерновые, корни, насекомых и даже мелких позвоночных.

Зимовка: Хомяки зарываются в зимнюю спячку, в течение которой они полагаются на запасы пищи, собранные в своих норах.

Распространение и среда обитания:

Европейские хомяки обитают в Центральной и Восточной Европе. Их можно встретить в полях, степях и на землях сельскохозяйственного назначения.

В последние десятилетия численность этого вида значительно сократилась из-за потери естественных мест обитания и интенсивного сельскохозяйственного использования земель.