В Германии выделили 2,5 млн евро на переезд 39 хомяков

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Черновалова Кристина
Власти города Эрфурт в Германии столкнулись с неожиданным препятствием при расширении одной из школ: 39 полевых хомяков, обитающих на выбранном участке, потребовали переселения стоимостью 2,5 миллиона евро.
В Германии на переезд хомяков выделили 2,5 млн евро
Планы по строительству нового школьного комплекса в Эрфурте были временно приостановлены из-за обнаружения редких полевых хомяков (Cricetus cricetus), занесенных в Красную книгу Германии. Власти города, стремясь сохранить биоразнообразие и обеспечить безопасность животных, разработали уникальный "Генеральный план о хомяках с Блуменштрасой".
Согласно документу, каждый хомяк будет бережно переселен в новое, специально подготовленное место обитания. На каждого грызуна выделено 64 102 евро, что включает создание комфортных условий и обеспечение безопасности. Общая стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиона евро.
Cricetus cricetus, известный также как европейский или обыкновенный хомяк, — это вид грызунов, который привлекает внимание своими уникальными чертами и поведением.
Описание и особенности:
Размер: Европейский хомяк — один из самых крупных представителей семейства хомяковых. Его длина тела может достигать 34 см, а вес — около 500 г.
Окрас: Характерным для этого вида является коричневый или желто-коричневый цвет верха с белым брюшком и черными участками на груди и животе.
Хвост: Довольно короткий по сравнению с телом, окрашен в темный цвет.
Образ жизни и питание:
Европейские хомяки ведут в основном ночной образ жизни. Они активны в течение ночи, когда ищут пищу.
Питание: Их рацион включает зерновые, корни, насекомых и даже мелких позвоночных.
Зимовка: Хомяки зарываются в зимнюю спячку, в течение которой они полагаются на запасы пищи, собранные в своих норах.
Распространение и среда обитания:
Европейские хомяки обитают в Центральной и Восточной Европе. Их можно встретить в полях, степях и на землях сельскохозяйственного назначения.
В последние десятилетия численность этого вида значительно сократилась из-за потери естественных мест обитания и интенсивного сельскохозяйственного использования земель.
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