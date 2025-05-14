В Германии задержали троих украинцев: в чем их подозревают

По данным немецких следователей, арестованные в Кёльне и Констанце — российские агенты, которые должны были совершать диверсии и теракты в Германии. Для этого они, предположительно, собирались отправлять посылки с термитом — чтобы те загорелись или взорвались при транспортировке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию BILD.

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Все агенты — молодые граждане Украины: Владислав Т., Даниил Б. и Лолита К. Сейчас они находятся под следствием в следственном изоляторе. Также выдан ордер на связанного с ними подозреваемого, проживающего в Швейцарии.

Летом 2024 года в аэропорту Лейпцига взорвалась посылка (никто не пострадал). Похожий случай произошёл тогда же в Бирмингеме.

Подозреваемые, по данным следствия, уже успели отправить тестовые посылки в GPS-трекерами, чтобы узнать, в какой части маршрута возгорание могло бы нанести наибольший ущерб.

Вероятно, замысел диверсии заключается в том, что загорающиеся и взрывающиеся посылки должны посеять панику и способствовать дестабилизации. Силовые структуры опасаются, что подобных российских агентов в Германии могут быть сотни — речь идёт о диверсантах самого нижнего звена, которых иногда вербуют таким образом, что те не знают об истинном заказчике. Они могут нанести удар в любой момент.

Федеральное уголовное управление ведёт дальнейшее расследование.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как мужчина пытался взорвать ЛЭП Ровенской АЭС и обесточить Киев.