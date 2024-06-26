В Германии заявили о цинизме немецких властей в отношении Украины: что предлагают изменить

Глава крупнейшей молодежной организации в Германии Junge Union (JU) Йоханнес Винкель призвал правительство изменить условия для украинских мужчин призывного возраста, находящихся на территории Германии. По словам Винкеля, Германия поступает цинично в отношении к Украине, лишая ее мужчин.



Глава Junge Union Йоханнес Винкель. Фото из открытых источников

Глава Молодежного союза Йоханнес Винкель заявил о необходимости украинских мужчин призывного возраста лишить статуса защиты, а также государственной поддержки в Германии.

"Это нормально поддерживать украинских женщин и их детей социальными выплатами. Однако, украинские мужчины призывного возраста не должны иметь права на защиту в Германии, а должны защищать свою страну", — передают слова Винкеля немецкие СМИ.

Руководитель JU подчеркнул, что Германия поступает неправильно, ведь уменьшает человеческий ресурсный потенциал для Украины.

"С одной стороны, поставлять Украине оружие и одновременно лишать его собственных солдат – это откровенно цинично", — добавил Йоханнес Винкель.

Это не первый раз немецкие общественные деятели или политики высказывают заявления о необходимости прекратить выплаты для украинских беженцев в Германии. В июне подобные тезисы озвучил депутат Александер Добриндт, указавший, что украинские беженцы должны найти работу или вернуться в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в правительстве Германии объяснили, будут ли депортировать украинских беженцев, которые не смогли найти работу.

Также "Комментарии" писал о заявлении канцлера Олафа Шольца, объяснившего падение рейтингов своей партии войной в Украине.



