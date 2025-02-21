Двусторонние переговоры между США и Россией по Украине, но без ее участия, не что иное, как "измена и империализм". Такое мнение высказал вицеканцлер Германии и кандидат на должность канцлера от партии "Зеленые" Роберт Габек, сообщает Tagesschau.

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"То, что они делают, есть империализм. Это предательство и империализм", — отметил он.

Немецкий политик возмущен тем, что Вашингтон начал вести прямые переговоры с Москвой. По его словам, за такими действиями могут стоять попытки "разделить Украину", при этом не вовлекая саму Украину в процесс переговоров.

Габек также подчеркнул, что в этих условиях слишком рано говорить об участии Германии в возможном контингенте союзников в рамках гарантий безопасности для Украины. Он назвал абсурдными предположение, что Берлин согласится "обеспечивать что угодно, что потребуют Россия и администрация США".

Ранее госсекретарь США Марк Рубио объяснил, почему США решили провести переговоры с Россией в Саудовской Аравии. Он заявил, что необходимо "поддерживать связи с Россией, несмотря на их действия", а также добавил, что на встрече в Эр-Рияде не обсуждали конкретные детали мирного соглашения. Главной целью было выяснить, есть ли у России реальный интерес к мирным переговорам.

Портал "Комментарии" уже писал, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что существование Украины якобы зависит исключительно от поддержки Америки, а слова президента Украины Владимира Зеленского относительно Дональда Трампа он назвал "глупыми". Как известно, вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он считает мир в Европе близкой перспективой.