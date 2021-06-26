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В Германии злоумышленник резал женщин прямо посреди улицы: есть погибшие (ФОТО)

Сомалиец зарезал троих женщин в центре немецкого города

сегодня, 21:55
Автор:

Денис Подставной

В немецком городе Вюрцбург три женщины погибли во время ножевого нападения. Об этом сообщает издание Deutsche Welle. 

В Германии злоумышленник резал женщин прямо посреди улицы: есть погибшие (ФОТО)

Сомалиец убил троих женщин в центре Германии. Фото Украинская Правда

Как стало известно, нападение произошло вечером в торговом центре. Злоумышленник вошел в торговое помещение, где похитил нож прямо с витрины, а затем им же порезал продавщицу и двух посетительниц магазина. После этого мужчина вошел в отделение банка, где напал еще на группу людей. Трое пострадавших погибли, еще шесть женщин и один молодой человек получили телесные повреждения. 

На место прибыли правоохранительные органы и медики. Стражам порядка удалось задержать нападавшего, однако для этого им потребовалось применить огнестрельное оружие. Нарушитель получил пулевое ранение ноги. Ему выдвинули обвинение в попытке убийства шестерых человек. 

В Германии злоумышленник резал женщин прямо посреди улицы: есть погибшие (ФОТО) - фото 2

По данным следствия, злоумышленником является 24-летним жителем Сомали, который прибыл в Германию в 2015 году и получил убежище. Известно, что мужчина уже привлекал внимание полиции, когда в начале этого года угрожал ножом бездомным. Тогда все обошлось без пострадавших. 

На данный момент мотив нападавшего остается неизвестным. Следствие выясняет, имел ли подозреваемый исламистские мотивы, а также,  является ли случайностью то, что почти все его жертвы были женщинами. 

В Германии злоумышленник резал женщин прямо посреди улицы: есть погибшие (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во Львовской области школьная учительница угрожала ножом своему ученику. Педагог принуждал семиклассника съесть бумажный самолетик, при этом размахивая перед ним ножом. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также издание информировало о том, что в  Херсонской области конфликт между полицейским и атошником дошел до стрельбы




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Источник: https://www.dw.com/uk/nozhovyi-napad-u-nimechchyni-ye-zahybli-y-poraneni/a-58052346
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