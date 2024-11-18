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В МИД Германии пригрозили Китаю: какая причина

В ЕС сейчас выясняют, действительно ли Пекин производит беспилотники для Москвы.

18 ноября 2024, 18:12
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Лиля Воробьева

Правительство Германии предполагает, что Китай может оказывать России военную помощь. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает издание Bild.

В МИД Германии пригрозили Китаю: какая причина

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

"Это должно и будет иметь последствия", — подчеркнула она во время встречи ЕС в Брюсселе.

В статье отмечается, что Служба внешней деятельности Евросоюза проверяет информацию о существовании китайского предприятия, производящего дроны для России.

"Мы получили сообщения из разведывательных источников о существовании в Китае завода по производству дронов, которые поставляются в Россию и используются в войне против Украины", — заявил представитель Евросоюза журналистам.

Официального подтверждения этой информации пока нет, однако в ЕС выясняют, действительно ли существует военное сотрудничество между КНР и РФ. Представитель Евросоюза подчеркнул, что в случае подтверждения данных на Пекин могут быть наложены санкции. В свою очередь Китай отрицает сотрудничество с Россией в этом направлении.

Европейские дипломаты также сообщили, что производство беспилотников в Китае может быть общим проектом России, КНР и Ирана. Ранее ЕС уже ввел санкции против Тегерана за поставку Москве дронов и баллистических ракет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай перешел очередную красную линию в помощи РФ. Европейский Союз обсуждает возможные санкции против Китая из-за новых фактов того, что Пекин впервые поставил России оружие для использования в полномасштабной войне против Украины. Об этом говорится в материале газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.



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Источник: https://www.bild.de/politik/das-muss-und-wird-konsequenzen-haben-baerbock-droht-china-673b1990f6e6dc411292505c
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