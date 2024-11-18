В МИД Германии пригрозили Китаю: какая причина

Правительство Германии предполагает, что Китай может оказывать России военную помощь. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает издание Bild.

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

"Это должно и будет иметь последствия", — подчеркнула она во время встречи ЕС в Брюсселе.

В статье отмечается, что Служба внешней деятельности Евросоюза проверяет информацию о существовании китайского предприятия, производящего дроны для России.

"Мы получили сообщения из разведывательных источников о существовании в Китае завода по производству дронов, которые поставляются в Россию и используются в войне против Украины", — заявил представитель Евросоюза журналистам.

Официального подтверждения этой информации пока нет, однако в ЕС выясняют, действительно ли существует военное сотрудничество между КНР и РФ. Представитель Евросоюза подчеркнул, что в случае подтверждения данных на Пекин могут быть наложены санкции. В свою очередь Китай отрицает сотрудничество с Россией в этом направлении.

Европейские дипломаты также сообщили, что производство беспилотников в Китае может быть общим проектом России, КНР и Ирана. Ранее ЕС уже ввел санкции против Тегерана за поставку Москве дронов и баллистических ракет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай перешел очередную красную линию в помощи РФ. Европейский Союз обсуждает возможные санкции против Китая из-за новых фактов того, что Пекин впервые поставил России оружие для использования в полномасштабной войне против Украины. Об этом говорится в материале газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.