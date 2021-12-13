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В МИД Германии внезапно заявили о невозможности запуска «Северного потока-2»

Лидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2"

сегодня, 13:08
Автор:

Кравцев Сергей
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Лидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок высказала мнение, что сейчас не видит оснований для старта российского газопровода "Северный поток-2". Как передает портал "Комментарии", об этом новоиспеченная глава МИД заявила в эфире телеканала "ZDF", пишет "DW".

В МИД Германии внезапно заявили о невозможности запуска «Северного потока-2»

Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Анналена Бербок напомнила, что перед тем, как сформировать новую коалицию правительственные партии пришли к единому соглашению, что по "Северному потоку-2" должно быть применено европейской законодательство. Поэтому, ссылаясь, на европейское энергетическое законодательство, на сегодняшний день нет никаких оснований, чтобы дать добро на запуск "Северного потока-2". К тому же, добавила министр иностранных дел, до сих пор нет никаких гарантий по вопросам безопасности.

Бербок подчеркнула, учитывая концентрацию российских войск у украинской границы тем более нет никаких оснований для того, чтобы "Северный поток-2" начал бесперебойно работать.

Дипломат добавила, во всех переговорах с Кремлем Берлин всегда будет ставить ключевым и итоговым вопросом вопрос независимости Украины. К тому же, Германия по-прежнему есть сторонником, чтобы переговоры в рамках "Нормандского формата" были возобновлены, что есть гарантией того, что нового витка эскалации не произойдет. 

Отметим, Анналена Бербок никогда не скрывала своей позиции и всегда публично выступала за то, чтобы "Северный поток-2" не был запущен до того, как Россия не предоставила гарантии по безопасности в энергетическом секторе относительно Украины.

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Источник: https://www.dw.com/uk/hlava-mzs-frn-nyni-ne-bachyt-pidstav-dlia-zapusku-pivnichnoho-potoku-2/a-60100288
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