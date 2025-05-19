Политик из группы молдавского олигарха-беглеца Илана Шора Виктория Фуртуне заявила о своем желании вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, который сейчас является югом Одесской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП" со ссылкой на видео выступления Фортуне, размещенное в одном из новостных Telegram-каналов автономного региона Гагаузия.

Виктория Фуртуне . Фото: из открытых источников

"Мы искалечены границами, проведенными под линейку. Нас лишили выхода к морю через Буджак, а без выхода к морю Молдова – как лев на привязи. Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда", – говорится в сообщении.

Виктория Фуртуне отметила, что Молдова могла бы требовать пересмотра границ, поскольку "не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она бы признавала потерю Буджака".

"Мы больше не хотим маленькую покорную Молдову – мы хотим большую Молдову... Нужно возвращать все, что у нас украли – имя, историю, язык, выход к морю", – заявила Фортуне.

СМИ обращает внимание, что в прошлом Фуртуне была прокурором. В прошлом году она сняла свой предвыборный ролик с голубем в руках в центре Тирасполя – столицы непризнанного Приднестровья.

Читайте также на портале "Комментарии" — пророссийская руководительница Гагаузской автономии на юге Молдовы Евгения Гуцул обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения после задержания в Кишиневе и "выступить в поддержку автономного статуса Гагаузии".

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. После этого она через своих адвокатов обратилась к российскому диктатору.

Гуцул считает, что ее задержали по надуманным причинам. Политик считает, что ее задержание может быть "частью системной кампании по подрыву особого статуса Гагаузии".



