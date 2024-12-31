В новогодней речи Шольц пообещал беспрецедентную поддержку Украины в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении пообещал продолжить поддержку Украины, а также призовет своих соотечественников прийти на выборы и не подвергаться влиянию дезориентирующих сил. Обращение Шольца будет транслироваться 31 декабря вечером, но СМИ уже получили основные положения его речи.

Олаф Шольц. Фото: DW

Шольц подчеркнул, что Германия сталкивается с экономическими трудностями, инфляцией и войной, и отмечает, что многие волнуются из-за агрессивной войны России против Украины. Он уверяет, что Германия не оставит Украину без поддержки и продолжит поддерживать ее, как ни одна другая страна Европы, и будет принимать меры для того, чтобы война не распространялась.

Канцлер особо отметил трагедию, произошедшую на рождественской ярмарке в Магдебурге, где теракт унес жизни пяти человек и ранил более 200. Шольц выражает благодарность тем, кто помогал, и призывает немцев объединяться, чтобы не позволить никаким силам сесть раздор среди них.

Он обратил внимание на важность единства страны, подчеркивая, что Германия может черпать свою силу именно из этого единения, особенно в сложные времена. Шольц также отмечает, что, несмотря на то, что Германия составляет лишь один процент мирового населения, ее экономика третья в мире благодаря труду ее граждан, в частности мигрантов.

Кроме того, Шольц призвал граждан участвовать в состоявшихся 23 февраля парламентских выборах и подчеркивает, что решение о будущем страны будут принимать не владельцы соцсетей, а сознательные избиратели.

Он завершил свое обращение словами, что будущее Германии находится в руках ее граждан, и что вместе можно сделать 2025 год успешным для страны.

Портал "Комментарии" ранее писал, что канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Дональд Трамп, избранный президентом США, понимает важность сильной Украины для прекращения войны.