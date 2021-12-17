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В общественном транспорте Берлина продают съедобные конопляные билеты

Проездной стоит 8,80 евро, работает 24 часа и распространяется на городское метро

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
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Немецкая сеть общественного транспорта Берлина Berliner Verkehrsbetriebe продает "успокаивающие" билеты на проезд. Они пропитаны маслом конопли, и их можно съесть. Как пишет Deutsche Welle, перевозчик считает, что такие билеты помогут клиентам немного отвлечься от проблем из-за пандемии коронавируса и расслабиться перед Рождеством. Проездной стоит 8,80 евро, работает 24 часа и распространяется на городское метро. Он выполнен из съедобной бумаги, на которую добавили пару капель конопляного масла.

В общественном транспорте Берлина продают съедобные конопляные билеты

Конопля - фото из открытых источников

В BVG отмечают, что эта жидкость оказывает успокаивающий эффект и не содержит одурманивающих веществ, таких как ТГК. По словам представителей компании, такое масло "безвредно для здоровья и абсолютно легально" — как и подсолнечное или тыквенное масло. Акция продлится до 17 декабря.

"Таким образом, вы можете без проблем путешествовать по Берлину весь день, а затем просто проглотить весь рождественский стресс вместе с билетом", – сказали в BVG, анонсируя новинку.

Напомним, во время обыска у жителя Закарпатья обнаружили тщательно скрытые помещения, где выращивалась конопля, сообщает портал МВД Украины. Обыск производился в одном из небольших приграничных сел Закарпатской области, недалеко от городка Виноградово. Хозяин дома — 48-летний мужчина, фигурант дела о наркотиках. К нему пришли следователи из местной полиции, оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью, бойцы Роты особого назначения. Сначала они обнаружили лишь небольшой пучок конопли. Поэтому решили провести  проверку территории более тщательно. У правоохранителей вызвал подозрение хлев для домашних животных.

В нем обнаружили тайное подземелье из двух комнат. Комнаты — просторные, с высокими потолками, хорошо освещенные и идеально оборудованы для выращивания конопли высокого качества. В лабораториях — последние технические достижения для растениеводства: система капельного полива, кондиционеры и вытяжки, устройства для обогащения воздуха кислородом, датчики уровня освещенности, влаги, температуры и кислотности почвы.




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Источник: https://www.dw.com/en/berlin-metro-offers-passengers-edible-hemp-tickets/a-60119704
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