В партии Шольца намекнули, что Украина не получит Taurus, несмотря на обещания Мерца

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц, вероятнее всего, станет следующим канцлером Германии, подтвердил свою готовность поставить для ВСУ ракеты Taurus. Однако в партии действующего канцлера Олафа Шольца призвали будущих коалиционных партнеров не спешить с такими вопросами, поскольку должно быть принято исключительно общее решение. Об этом заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас.

Политик считает, что будущий канцлер, известный поддержкой поставок ракет, с большой вероятностью пересмотрит свою позицию после получения всей информации о них.

"Я предполагаю, что Фридрих Мерц, после того, как он будет полностью информирован ведомствами, еще раз очень четко все взвесит. И мы примем это решение вместе", — подчеркнул представитель команды Олафа Шольца.

По его словам, у парламентской фракции СДПГ есть четкая резолюция на этот счет.

"Я предполагаю, что мы не хотим способствовать эскалации здесь, что мы не хотим стать стороной войны. Все это причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. Я также предполагаю, что так оно и останется", – добавил немецкий политик.

Читайте на портале "Комментарии" — лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который в начале мая должен быть утвержден канцлером Германии, может совершить первый зарубежный визит на должность Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое немецкое издание "Welt".

Также издание "Комментарии" сообщало — Фридрих Мерц , имеющий больше шансов стать новым канцлером Германии, заявил, что всегда был готов поддержать передачу ракет TAURUS Украине, но только в том случае, если это решение будет одобрено с европейскими партнерами.