logo

BTC/USD

96758.38

ETH/USD

3475.45

LTC/USD

106.71

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В партии Шольца высказались, стоит ли канцлеру продолжать переговоры с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

В партии Шольца высказались, стоит ли канцлеру продолжать переговоры с Путиным

В СДПГ считают, что переговоры должны происходить снова и снова, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы наконец положить конец войне

сегодня, 13:45 comments1197
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц якобы должен продолжать общаться с российским диктатором Владимиром Путиным, пытаясь убедить того, прекратить войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", такого мнение придерживается лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен. Как передает портал "Комментарии", заявление Эскен цитирует n-tv.

В партии Шольца высказались, стоит ли канцлеру продолжать переговоры с Путиным

Шольц и Путин. Фото из открытых источников

По словам Эскен, благодаря переговорам якобы можно будет понять, что можно сделать для завершения полномасштабной войны в Украине.

"Эти переговоры должны происходить снова и снова, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы наконец положить конец убийствам и смертям", — заявила она.

В то же время лидер СДПГ добавила, что необходимости в личной встрече Шольца с Путиным нет необходимости.

"Пока отношения остаются такими, какие они есть, безусловно, достаточно поговорить по телефону", — отметила Эскен.

Стоит отметить, в ноябре 2024 года Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры за два года. Позже канцлер заявил, что диктатор не изменил своего мнения о войне в Украине. Российская пропаганда не упустила возможности представить все так, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сделав акцент на том, что Берлин чуть ли не уговаривал Москву согласиться на этот разговор.

Читайте также на портале "Комментарии" — как нет, так в ближайшей перспективе и не может быть никаких переговоров с путинским режимом. Проблема, которая не позволяет начать переговоры с Россией заключается в том, что страну-агрессора все еще не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "ВВС".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости