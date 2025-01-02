В партии Шольца высказались, стоит ли канцлеру продолжать переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц якобы должен продолжать общаться с российским диктатором Владимиром Путиным, пытаясь убедить того, прекратить войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", такого мнение придерживается лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен. Как передает портал "Комментарии", заявление Эскен цитирует n-tv.

Шольц и Путин. Фото из открытых источников

По словам Эскен, благодаря переговорам якобы можно будет понять, что можно сделать для завершения полномасштабной войны в Украине.

"Эти переговоры должны происходить снова и снова, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы наконец положить конец убийствам и смертям", — заявила она.

В то же время лидер СДПГ добавила, что необходимости в личной встрече Шольца с Путиным нет необходимости.

"Пока отношения остаются такими, какие они есть, безусловно, достаточно поговорить по телефону", — отметила Эскен.

Стоит отметить, в ноябре 2024 года Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Это были первые такие переговоры за два года. Позже канцлер заявил, что диктатор не изменил своего мнения о войне в Украине. Российская пропаганда не упустила возможности представить все так, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сделав акцент на том, что Берлин чуть ли не уговаривал Москву согласиться на этот разговор.

Читайте также на портале "Комментарии" — как нет, так в ближайшей перспективе и не может быть никаких переговоров с путинским режимом. Проблема, которая не позволяет начать переговоры с Россией заключается в том, что страну-агрессора все еще не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "ВВС".



