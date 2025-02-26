В Польше пожаловались на Украину и "выставили" счет

В Польше подсчитали расходы на помощь Украине и украинским беженцам в течение трех лет полномасштабной войны. Об этом сообщает польское издание Money.pl.

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В частности, Польша предоставила Украине военную помощь на сумму 3,23 млрд евро, что эквивалентно более 14 млрд злотых (более 142 млрд грн).

По объему вооруженной помощи Польша занимает седьмое место среди стран, а с гуманитарной помощью — десятое место, с суммой 0,5 млрд евро. В целом стоимость помощи, предоставленной Польшей Украине, составляет около 5 млрд евро.

Согласно официальным данным, Польша лидирует по величине расходов на помощь Украине в соотношении с ВВП, что составляет 4,91% от общего ВВП страны. Из этой суммы 4,2% приходятся на поддержку украинских беженцев, а 0,71% — на непосредственную помощь Украине.

"Оценить расходы Польши на войну в Украине очень сложно", — отметил Анджей Кубисяк, заместитель директора Польского экономического института (PIE).

Экономисты отмечают, что война в Украине и ограничение поставок энергоресурсов из России привели к резкому повышению цен на энергоносители, что повлекло за собой дестабилизацию европейского рынка. Несмотря на это, присутствие украинских беженцев оказало положительный эффект на экономику Польши. Благодаря высокому уровню трудоустройства украинцев ВВП Польши вырос на 0,7-1,1%, и в долгосрочной перспективе это влияние может составить от 0,9% до 1,35%.

Граждане Украины, работая в Польше, платят значительные налоги, которые в 2022 году составляли около 10,1-13,7 млрд злотых (102,5-139 млрд грн), а в 2023 году — 14,7-19,9 млрд злотых. Эти суммы уже превышают расходы государства на помощь беженцам, которые в 2023 году составили 5 миллиардов злотых.

Как уже писали "Комментарии", в Польше сформировали новую моторизованную бригаду. Она будет служить в Варминско-Мазурском воеводстве на границе с Россией.