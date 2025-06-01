В РФ признали, что Сибирь впервые атаковали украинские дроны

Украинские беспилотники впервые нанесли удар по территории Сибири. Об атаке сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Атака украинских дронов на РФ (фото из открытых источников)

"Произошла атака дронов на воинскую часть в поселке Среднее. Это первый случай в Сибири. Один из сбросов пришелся на старое здание в Новомальтинске. Точное количество БПЛА пока неизвестно. На место прибыли оперативные и силовые структуры: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии".

Как отметил Кобзев, подобно атаке на аэродром "Оленья" близ Мурманска, для удара использовались дроны, стартовавшие с кузова грузовика.

Об еще одной атаке беспилотников сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

"В День защиты детей террористы совершили очередную атаку на наш регион. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из обломков сбитого дрона повредил крышу жилого дома. Сейчас оценивают материальный ущерб", — сообщил Малков в Telegram.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как украинские дроны атаковали аэродромы в России . Украина нанесла самый масштабный удар по военной авиации России за все время полномасштабной войны. Считается, что в результате сложной спецоперации СБУ под названием "Паутина", Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 41 российский самолет.

1 июня украинские беспилотники атаковали четыре стратегических аэродрома России: "Белая" Иркутской области, „Дягилево“ Рязанской области, „Оленья“ Мурманской области и „Иваново“ Ивановской области. В результате взрывов сгорели десятки самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и самолеты радиолокационного наблюдения А-50.