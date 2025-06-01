В РФ признали, что Сибирь впервые атаковали украинские дроны

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Лиля Воробьева
Украинские беспилотники впервые нанесли удар по территории Сибири. Об атаке сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Атака украинских дронов на РФ (фото из открытых источников)
Как отметил Кобзев, подобно атаке на аэродром "Оленья" близ Мурманска, для удара использовались дроны, стартовавшие с кузова грузовика.
Об еще одной атаке беспилотников сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, как украинские дроны атаковали аэродромы в России . Украина нанесла самый масштабный удар по военной авиации России за все время полномасштабной войны. Считается, что в результате сложной спецоперации СБУ под названием "Паутина", Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 41 российский самолет.
1 июня украинские беспилотники атаковали четыре стратегических аэродрома России: "Белая" Иркутской области, „Дягилево“ Рязанской области, „Оленья“ Мурманской области и „Иваново“ Ивановской области. В результате взрывов сгорели десятки самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и самолеты радиолокационного наблюдения А-50.
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