В стране ЕС категорически отказываются воевать: какая тенденция повлекла за собой панику среди властей

В Германии наблюдается существенный рост заявлений об отказе от прохождения военной службы. В то же время, параллельно фиксируется и противоположная тенденция: часть граждан меняет свое решение и отзывает ранее поданные заявления.

По данным Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества (BAFzA), только за первый квартал года такие обращения подали 2656 человек. Это уже превышает показатель за весь 2024 год, когда было зарегистрировано 2249 случаев.

При сохранении нынешней динамики до конца года общее количество заявлений может превысить 10 тысяч. Это может стать рекордом с момента приостановки обязательного военного призыва в 2011 году.

Одновременно растет и количество случаев отзыва заявлений об отказе от службы. Если в 2024 году таких решений было 781, то только за первые три месяца 2026 уже зафиксировано 233. Для сравнения: в 2021 году их было 304, а в 2024-м — 626.

Военная обязанность в Германии официально приостановлена с 2011 года и может быть восстановлена только в случае обороны государства. В то же время право на отказ от службы с оружием по соображениям совести закреплено Основным законом страны.

Для сравнения, в первый год полномасштабной войны в Украине было подано 951 заявление. В 1980-х годах, на фоне активного пацифистского движения, ежегодно фиксировали десятки тысяч отказов, а в 2002 году их количество достигло почти 190 тысяч.

Рост нынешних показателей связывают с напряженной ситуацией в Европе и дискуссиями о возможном возобновлении призыва. Дополнительным фактором называют общественные инициативы, в частности кампании типа "Школьной забастовки против воинского долга".

Официальные причины индивидуальных решений не фиксируются: ни BAFzA, ни карьерные центры Бундесвера не собирают данные о мотивации заявителей. В то же время наблюдается, что значительная часть молодежи пытается избежать потенциальной службы, учитывая риски, связанные с текущей ситуацией в безопасности.

