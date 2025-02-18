Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Габек подверг критике Илона Маска, владельца социальной сети X (ранее Twitter), и призвал Европейский Союз создать собственную платформу для социальных сетей. Об этом сообщает Politico.

Роберт Габек. Фото: Reuters

В ходе телевизионных дебатов накануне общенациональных выборов в Германии Габек заявил, что ЕС должен прекратить зависимость от таких "технологических олигархов", как Маск, которые, по его мнению, ставят под угрозу демократию. Представитель "Зеленых" подверг критике Маска за его влияние, которое он считает угрозой для европейских ценностей.

"Самый влиятельный человек в мире, президент США [Дональд Трамп], и самый богатый человек на планете, Илон Маск, объединили свои усилия, чтобы устранить ограничения власти. Это не должно быть на пользу нашим интересам", — подчеркнул Габек.

Политик обвинил Маска и других американских техногигантов в продвижении "свободы слова" при условии, что их бизнес-модели и алгоритмы остаются закрытыми.

"Эти платформы должны подлежать регулированию. И если нужно, то таким образом, чтобы это соответствовало нашим ценностям", – добавил он.

Габек также отметил, что существующие европейские регулирования не способны решить эту проблему.

"Почему у нас нет своей немецкой или европейской платформы для коммуникаций? Мы не можем зависеть от китайских алгоритмов или ультраправых фантазий Маска, когда дело касается формирования нашей демократии", – заявил он.

Вице-канцлер призвал Европу возобновить контроль над цифровым пространством не только в соцсетях, но и во всех других областях, где "технологическое лидерство покинуло континент". Он предупредил, что принятие необходимых мер должно произойти в ближайшие два года.

Портал "Комментарии" писал, что американский миллиардер Илон Маск перепостил видео российских пропагандистов с кадрами прибытия российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Саудовскую Аравию и написал: "Вот как выглядит компетентное лидерство".