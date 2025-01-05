Лидеры СДПГ, в частности Рольф Мютцених и Маттиас Мирш, назвали такие утверждения безосновательными, охарактеризовав их как "выдумку" и "позорные и вероломные". Они призвали Кизеветтера отозвать свои слова и публично извиниться перед Шольцом.

Маттиас Мирш обратился к генеральному секретарю ХДС Карстену Линнеману с требованием заставить Кизеветтера немедленно удалить свою публикацию на платформе X и извиниться. Он подчеркнул, что такие действия нарушают договоренность о справедливости, которую заключили партии Бундестага в канун Рождества. Рольф Мютцених также призвал партию ХДС соблюдать это соглашение.

"С помощью таких вымышленных претензий ключевые представители парламентской группы ХДС/ХСС, очевидно, пытаются создать аргументы против взвешенной внешней политики Олафа Шольца. Как лидер парламентской фракции, Фридрих Мерц должен немедленно обеспечить, чтобы Кизеветтер отказался от своих ложных заявлений и публично извинился перед федеральным канцлером ", — заявил Мютцених.

Он также подчеркнул, что руководству ХДС/ХСС следует задуматься над тем, целесообразно ли Кизеветтеру оставаться членом парламентского комитета по надзору за спецслужбами.

"Этот комитет занимается рассмотрением крайне конфиденциальных вопросов, включая касающиеся внешней политики", — добавил Мютцених.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в партии Шольца высказались, стоит ли канцлеру продолжать переговоры с Путиным . Канцлер Германии Олаф Шольц, якобы, должен продолжать общаться с российским диктатором Владимиром Путиным, пытаясь убедить, прекратить войну против Украины. Такое мнение придерживается лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен.

По словам Эскен, благодаря переговорам можно будет понять, что можно сделать для завершения полномасштабной войны в Украине.

