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Власти Берлина запретили демонстрации против карантина

Берлин не должен стать ареной для поклонников теории заговора и правых экстремистов, заявляют власти

сегодня, 16:44
Автор:

Дмитрий Симоненко

Власти Берлина запретили демонстрации населения против мер, введенных в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией, которые были запланированы на эти выходные. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, министр внутренних дел Берлина Андреас Гейзель заявил немецким СМИ, что власти должны уметь балансировать между правом на свободу собраний и необходимостью защиты людей от инфекции.

Власти Берлина запретили демонстрации против карантина

Источник: Татарам.ру

Чиновник заявляет, что есть все основания полагать, что организаторы этого протеста, так же как и предыдущих демонстраций, направленных против ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, сознательно нарушат правила карантина, такие как ношение масок и поддержание социальной дистанции.

Как известно, 1 августа на подобную демонстрацию в Берлине вышли тысячи людей. Правоохранители через громкоговорители напоминали собравшимся о требованиях властей носить маску и соблюдать дистанцию, однако протестующие их игнорировали.

"Такое поведение недопустимо. Государство не может быть поставлено в тупик. Если толпы все же соберутся, несмотря на запрет, полиция вмешается”, - заявил сегодня Гейзель, добавив, что не хочет, чтобы Берлин стал ареной для поклонников теории заговора и правых экстремистов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что карантин в Украине продлен еще на 2 месяца.


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