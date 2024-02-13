Военный из Польши откровенно рассказал, что будет с его страной, если РФ победит

Польский военный из состава Международного легиона ГУР, на позывной "Роберт", присоединившийся к этому формированию в 2022 году, объяснил, почему польские военнослужащие добровольно воюют на стороне Украины.

Военнослужащий Международного легиона ГУР с позывным "Роберт" (скриншот из открытых источников)

Об этом Роберт рассказал в видеоролике ГУР.

"Во время этой войны я понял, что Россия враг не только Украины, что Россия враг Польши и всей Европы. Россия, завоевав Украину, не остановилась бы, и я на 100% убежден, что она пошла бы на Польшу, на Молдову , на Эстонию", — утверждает военнослужащий.

Военный из Польши рассказал, что решение поехать на войну в Украину он принял для себя, услышав обращение украинского президента Владимира Зеленского и ознакомившись с информацией о создании Интернационального легиона.

"Я знаю, что врага нужно остановить в Украине. Я не хотел бы, чтобы то, что я вижу в Украине, было в Польше", — подытожил военнослужащий из Польши.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, должен ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной . Польша должна начать переговоры с Украиной и НАТО по сбиванию в приграничных регионах Украины российских ракет, летающих в направлении Польши. Такое мнение высказали большинство поляков (63%) по результатам опроса, проведенного центром IBRiS.

Социологи поинтересовались у граждан Польши мнением, должно ли правительство их страны начать переговоры с НАТО и Украиной по обеспечению противовоздушной обороны пограничной территории Украины, чтобы сбивать российские ракеты, летящие в сторону Польши. В итоге 37,6% респондентов ответили "однозначно да", а 31,7% — "скорее да".

Противоположное мнение на этот счет имеют лишь 17,6% респондентов. В частности, 9,1% ответили на этот вопрос "безусловно нет", а 8,5% — "скорее нет". 13,1% не определились по этому поводу.

