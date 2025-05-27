Война будет долгой: Германия заявила о провале переговоров

Совместные усилия ЕС, Великобритании и США по усилению давления на РФ с целью прекращения войны в Украине не добились цели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц не верит в скорый мир. Фото из открытых источников

"Я с самого начала не питал иллюзий, что конфликт завершится быстро", — сказал Фридрих Мерц.

Канцлер подчеркнул, что Россия пока не заинтересована в прекращении огня. По его мнению, скорого завершения войны ждать не стоит, а боевые действия в Украине будут продолжаться из-за нежелания Кремля вступать в переговоры.

"Войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон. В этой войне мы, очевидно, все еще далеки от этого. Возможно, нам придется готовиться к более продолжительному периоду противостояния", – подчеркнул немецкий канцлер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина хочет завершить войну в этом году и готова к прекращению огня, рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Украина готова согласиться на 30-дневное прекращение огня, но также и на 50-, 90- или 100-дневное. И мы также сообщили об этом непосредственно россиянам. Прекращение огня – это действительно путь вперед для продолжения более широких переговоров", – сказал глава МИД.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия способна производить больше баллистических ракет, чем США ракет-перехватчиков для Patriot, пишет The Economist. Издание отмечает, что американская компания Lockheed Martin, производящая системы Patriot и ракеты к ним PAC-3, отстает по темпам производства от российских заводов, производящих баллистические ракеты. В частности, завод увеличивает объем производства ракет до 650 штук в год, но это примерно на 100 меньше прогнозируемого российского производства баллистических ракет.