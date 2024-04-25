Война будет долгой: в Германии сделали заявление о количестве оружия в РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия производит оружие в количествах, превышающих ее потребности на войне − сейчас военно-промышленный комплекс РФ уже работает на заполнение складов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "n-tv".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Борис Писториус отметил, что с увеличением расходов на вооружение и упорядочением военной экономики "значительная часть или часть того, что производится, больше не идет на фронт, а попадает на склады".

"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он (российский правитель Владимир Путин − ред.) делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть", – выискался глава Минобороны Германии.

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