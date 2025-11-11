Война Путина заставит Германию пойти на крайний шаг по отношению к Украине: детали

Правительство Германии планирует значительно расширить военную поддержку Украины в 2026 году, выделив более 11,5 миллиарда евро. По информации NTV, эти средства будут направлены на закупку артиллерийских систем, беспилотников, бронетехники и противовоздушных комплексов Patriot.

Фото: из открытых источников

Проект бюджета ФРГ на следующий год предусматривает данную сумму как часть помощи Киеву. По сообщению издания, на прошлой неделе из правительственных источников стало известно, что дополнительное финансирование будет включать в себя модернизацию уже поставленного вооружения и приобретение двух новых систем ПВО Patriot, что повысит обороноспособность украинских войск.

Бюджетный комитет Бундестага планирует провести согласительное заседание в четверг, 13 ноября, чтобы окончательно доработать проект бюджета на 2026 год.

Напомним, что 15 октября на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе — так называемом формате "Рамштайн" — Германия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму более 2 млрд евро и о намерении модернизировать уже поставленное вооружение.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что западные союзники должны оставаться решительными и продолжать поддерживать Киев, поскольку последние события на фронте демонстрируют эффективность украинской обороны. "Германия будет оставаться надежным партнером Украины и увеличит объем помощи. Новые контракты предусматривают дополнительные поставки оружия более чем на 2 млрд евро", — подчеркнул Писториус во время встречи в Берлине, где также присутствовали министр обороны США Пит Хегсет и министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Как уже писали "Комментарии", на Покровском направлении ситуация остается одной из самых сложных на фронте, несмотря на то, что Силы обороны смогли частично разорвать кольцо вражеской обстановки в районе так называемого Покровского "кармана". Это дало украинским подразделениям возможность временно стабилизировать линию фронта и перевести дыхание.