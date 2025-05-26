Война, которую Россия продолжает вести против Украины, может затянуться гораздо дольше, чем мы все можем себе представить.

Фридрих Мерц (фото из открытых источников)

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на форуме телерадиокомпании WDR, сообщает издание BILD. Такой вывод, по его словам, он сделал по безуспешности усилий, направленных на достижение прекращения огня.

"Очевидно, что Путин воспринимает предложения о переговорах как проявление слабости. Если даже инициатива провести встречу в Ватикане не получает одобрения со стороны российских властей, нам, вероятно, придется смириться с тем, что эта война будет продолжаться дольше, чем мы все желаем или можем себе представить", — подчеркнул Мерц.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россияне боятся ехать в Ватикан на переговоры . Официальная Москва против католического Ватикана как места для мирных переговоров с Украиной. В Кремле предлагают Турцию и страны Персидского залива. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили источники агентства, одной из причин является то, что Святой Престол является резиденцией католицизма и окружен Италией, членом НАТО и ЕС. Источники также отмечают, что многие российские чиновники даже не могут летать туда из-за жестких западных санкций, которые никто не собирается отменять. Один из российских чиновников с сарказмом отметил, что единственным местом проведения встречи, которое будет лучше Ватикана, может быть Гаага — местонахождение Международного уголовного суда (МКС), который выдал ордер на арест Путина за военные преступления.

Российские источники подчеркнули, что большинству высокопоставленных российских чиновников будет очень сложно даже добраться до Ватикана из Москвы, поскольку прямые рейсы были отменены после начала войны 24 февраля 2022 года, а в отношении российских чиновников действует множество санкций Европейского ЕС.