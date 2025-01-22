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Война в Украине привела к рекордному увеличению экспорта оружия и техники из ФРГ, - BILD

Значительная часть этого экспорта, а именно 8,15 млрд евро, была направлена в Украину для усиления обороноспособности в войне против России

сегодня, 14:10
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Клименко Елена

В 2024 году федеральное правительство Германии утвердило экспорт оружия и военной техники на рекордную сумму в 13,33 миллиарда евро. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на официальный ответ Министерства экономики Германии на запрос депутата Бундестага Севима Дагделена. Этот показатель стал самым высоким за всю историю страны.

Война в Украине привела к рекордному увеличению экспорта оружия и техники из ФРГ, - BILD

Немецкое оружие. Фото: DW

Отмечается, что значительная часть этого экспорта, а именно 8,15 млрд евро, была направлена в Украину для усиления обороноспособности в войне против России. Согласно предварительным оценкам, обнародованным в конце декабря 2024 года, 62% всего экспорта немецкого вооружения пришлось именно на Украину.

Среди других стран-получателей немецкого оружия выделяются Сингапур, получивший военную технику на 1,2 миллиарда евро, Алжир с суммой 559 миллионов евро и Соединенные Штаты, импортировавшие оружие почти на 299 миллионов евро.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила надежду, что Бундестаг одобрит дополнительное выделение трех миллиардов евро на поставку оружия в Украину еще до запланированных на 23 февраля парламентских выборов. Дипломат выразила уверенность, что бюджетный комитет завершит подготовку этого решения к голосованию на следующей неделе.

"Российский президент игнорирует тот факт, что мы сейчас находимся в избирательной кампании и готовимся к досрочным выборам", – отметила она.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность предоставления военной помощи Украине после переговоров с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, диалог с украинским руководством уже продолжается.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/21024
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