Война в Украине привела к рекордному увеличению экспорта оружия и техники из ФРГ, - BILD

В 2024 году федеральное правительство Германии утвердило экспорт оружия и военной техники на рекордную сумму в 13,33 миллиарда евро. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на официальный ответ Министерства экономики Германии на запрос депутата Бундестага Севима Дагделена. Этот показатель стал самым высоким за всю историю страны.

Немецкое оружие. Фото: DW

Отмечается, что значительная часть этого экспорта, а именно 8,15 млрд евро, была направлена в Украину для усиления обороноспособности в войне против России. Согласно предварительным оценкам, обнародованным в конце декабря 2024 года, 62% всего экспорта немецкого вооружения пришлось именно на Украину.

Среди других стран-получателей немецкого оружия выделяются Сингапур, получивший военную технику на 1,2 миллиарда евро, Алжир с суммой 559 миллионов евро и Соединенные Штаты, импортировавшие оружие почти на 299 миллионов евро.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила надежду, что Бундестаг одобрит дополнительное выделение трех миллиардов евро на поставку оружия в Украину еще до запланированных на 23 февраля парламентских выборов. Дипломат выразила уверенность, что бюджетный комитет завершит подготовку этого решения к голосованию на следующей неделе.

"Российский президент игнорирует тот факт, что мы сейчас находимся в избирательной кампании и готовимся к досрочным выборам", – отметила она.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность предоставления военной помощи Украине после переговоров с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, диалог с украинским руководством уже продолжается.