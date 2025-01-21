Война в Украине все изменила: США готовятся принять радикальное решение по танкам Abrams

США намерены провести модернизацию танков Abrams в модификации M1A1 с учетом их боевого опыта в Украине. На фронте танки столкнулись с уязвимостью к противотанковым средствам поражения, а также с логистическими сложностями и большим расходом топлива. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Army Recognition.

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Ожидается, что следующее поколение "Абрамсов" в модификации M1A3 должно стать более живучим, легким и экономичным.

Применение танков Abrams в Украине выявило критические уязвимости, которые стали основой для разработки M1A3. Основные трудности применения этих танков включали высокую уязвимость к современному противотанковому оружию, такому как Javelin и Stugna-P, а также логистические сложности из-за большого веса и высокого расхода топлива.

В частности, модернизированные Abrams M1A3 будут иметь следующие нововведения: гибридно-электрическая силовая установка, сокращающая расход топлива на 50%. Модульная архитектура открытых систем для быстрого внедрения новых технологий. Беспилотная башня для повышения безопасности экипажа. Системы активной защиты для нейтрализации угроз от дронов и современных боеприпасов. Интеграция приложений искусственного интеллекта для улучшения ситуационной осведомленности и автоматического целеуказания.

Читайте также на портале "Комментарии" — конкретно на фронтах русско-украинской войны американские Abrams сошлись в прямом противоборстве с русскими танками. Следовательно, воины ВСУ имели возможность на собственном опыте сравнить реальные боевые характеристики этих машин. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что советские и американские танки хоть и создавались для противостояния друг другу, но делали их, исходя из совершенно разных концепций. Советские танки серии Т, в том числе и самый массовый из них Т-72, меньше и легче "Абрамса", у них более слабая броня. Вместе с тем более компактные размеры делают их несколько более сложной мишенью. Советские танки также имеют автомат зарядки пушки, имеющий неоднозначную репутацию.



