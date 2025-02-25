Президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в G7. Однако это предложение встретило резкое сопротивление стран из "Группы семи", в частности, против возвращения России выступила Германия.

Йорг Кукис. Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Министр финансов Германии Йорг Кукис в интервью Reuters заявил, что предложение Трампа не получит необходимого единодушия от стран G7, ведь Россия совершила неспровоцированное вторжение в Украину и годами ведет войну в Европе.

"Осуждение G7 захватнической войны России является очень четким, особенно в третью годовщину жестокого нападения России", – сказал Кукис.

Кукис также рассказал, что 25 февраля совершит визит в Южную Африку на встречу министров финансов G20, в состав которой входит Россия. Однако на этой встрече не будет министра финансов США Скотта Бессента из-за конфликта в расписании. По его словам, основной темой переговоров станет "путь экономического роста".

G8 или "Группа восьми" — это группа стран, объединявшая Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. В 2014 году, после аннексии Крыма, Россия была исключена, а группа стран получила новое название – G7.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Канаде отреагировали на заявления Трампа о возможности вернуть Россию в "Группу семи". Как пояснил глава Консервативной партии Канады Пьер Полиев, Россию не следует приглашать обратно в G7 из-за ее незаконного вторжения в Крым в 2014-м. В свою очередь кандидат на пост главы Либеральной партии Канады Христя Фриланд подчеркнула, что Россия не получит приглашение на участие в G7 в июне этого года, ведь Канада не будет закрывать глаза на военные преступления и нападения на суверенитет других государств.