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Впервые за всю историю: Германия срочно пошла на кардинальный шаг в Польше

Истребители Eurofighter из Германии помогут польским военным контролировать воздушное пространство НАТО и следить за потенциальной активностью России на восточном фланге Альянса.

5 августа 2025, 09:45
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Клименко Елена

За четыре недели до старта масштабных российско-белорусских учений "Запад-2025" Германия направила пять истребителей Eurofighter на польскую военную авиабазу Минск-Мазовецкий. Об этом сообщает t-online.

Впервые за всю историю: Германия срочно пошла на кардинальный шаг в Польше

Фото: из открытых источников

По информации немецких ВВС, самолеты прибыли в понедельник, а уже со вторника начнут совершать патрульные вылеты. Их размещение на территории Польши продлится несколько недель и преследует цель укрепления обороноспособности восточного фланга НАТО.

Немецкие истребители будут помогать польским вооруженным силам в контроле воздушного пространства Североатлантического союза и мониторинге возможных военных действий России в приграничном регионе.

"Эта миссия является ярким примером союзнического единства в рамках НАТО, направленного на надежное сдерживание агрессии и защиту воздушного пространства", — отметили в командовании Люфтваффе.

Кроме авиации, в Польшу было направлено около 150 немецких военнослужащих Бундесвера. Это опрокидывание стало ответом на официальную просьбу Варшавы, которая инициировала усиление оборонного сотрудничества с партнерами по НАТО.

В польском командовании подчеркнули, что присутствие Eurofighter является очередным свидетельством сплоченности союзников и их стремления обеспечить безопасность региона Центральной и Восточной Европы.

Операция разворачивается на фоне ожидаемого старта российско-белорусских маневров "Запад-2025", запланированных на сентябрь. В этом году, по словам президента Литвы Гитанаса Науседы, учения будут в 2–3 раза меньше, чем аналогичные в 2021 году — накануне масштабного вторжения РФ в Украину.

Как уже писали "Комментарии", президент Финляндии Александер Стубб сообщил о "хорошем и продуктивном" телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом. Одной из главных тем стали вопросы глобальной безопасности, в частности ситуация в Украине, которая до сих пор подвергается широкомасштабной агрессии со стороны РФ.



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