Время идет: Германию снова призвали предоставить Украине ракеты Taurus

Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала правительство Германии в конце концов решиться на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Германию призвали передать ВСУ Taurus. Фото из открытых источников

Как сообщает Spiegel, Роберта Метсола в разговоре с немецкими медиа подчеркнула, что для Украины "время имеет значение", а Россия увеличивает давление, в том числе усиливает обстрелы украинских городов.

"Летящих по украинским городам воздушных целей становится только больше", — заявила Роберта Метсола.

Президент Европарламента подчеркнула, что "Украина не может ждать вечно".

Она также отметила, что у Европарламента есть широкая поддержка, чтобы Германия приняла решение о передаче Украине ракет Taurus.

Как известно, более 60% немцев против предоставления Украине дальнобойных ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозу России нанести новые удары с применением нового оружия следует воспринимать серьезно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Россия базирует свою политику и свое место в мире на военной силе. Если они что-то говорят по этому поводу, это следует воспринимать как чистую монету", — сказал он. По словам венгерского премьера, смена ядерной доктрины России – это не просто позерство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики за последние сутки существенно продвинулись на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". Офицер ВСУ также рассказал, что на направлении Великой Новоселки 22 ноября россияне совершали штурмы, использовав семь единиц техники и десантников. Он отметил, что оккупанты штурмуют из района Ровнополья, чтобы выйти на трассу Новоселка — Большая Новоселка.