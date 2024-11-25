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Встреча "Рамштайн" на уровне лидеров: когда она может состояться

Встреча глав государств в соответствующем формате может состояться уже в декабре

25 ноября 2024, 23:28
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Марьян Ощановский

В декабре может состояться встреча на высшем уровне Контактной группы по обороне Украины, сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг.

Встреча "Рамштайн" на уровне лидеров: когда она может состояться

В этом году может пройти «Рамштайн». Фото из открытых источников

По словам генерала, продолжаются переговоры по формату встречи. Он отметил, что рассматривается возможность проведения встречи на уровне лидеров с участием президента США Джо Байдена.

"Надеюсь, что в декабре состоится встреча в формате "Рамштайн" с уходящей в отставку администрацией Джо Байдена. Существует дискуссия, на каком уровне может состояться эта встреча — на уровне лидеров или на уровне министров обороны", — рассказал Кристиан Фрейдинг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в районе Великой Новоселки Донецкой области распадаются фланги ВСУ, заявил военный эксперт Богдан Мирошников. По его словам, к северо-востоку от Великой Новоселки россияне "решают проблему" Раздольного и двигаются на запад в село Новый Комар, что создает критические проблемы, поскольку это угрожает окружением города с севера. Он отметил, что на правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Большую Новоселку.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ может напасть на страны НАТО после завершения активной фазы войны в Украине, считает командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Нападение РФ на НАТО вполне возможно. Думаю, где-то и план такой лежит. Но прямое боевое столкновение между НАТО и РФ почти невозможно, пока есть территория Украины", — заявил он. Он отметил, что сейчас Россия сосредоточена на войне с Украиной, тратя все свои ресурсы.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/11/25/7199207/
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