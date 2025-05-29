Встреча Зеленского и Мерца стала знаковой: почему не находят себе места в Кремле

Немецкий канцлер Фридрих Мерц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о начале новой формы военно-промышленного сотрудничества между Украиной и Германией. Он заявил, что его страна будет финансировать производство ракет дальнего радиуса действия в Украине. Не обошлось и без намека на передачу ракет Taurus. Такие заявления уже вызвали оживленное возмущение в Кремле. О чем говорит позиция Берлина по вопросу поддержки Украины? Может ли она повлиять на Москву быть сговорчивее и согласиться на прекращение огня? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Встреча в Германии носит действительно знаковый характер

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отметил, что встреча в Германии была знаковой и объективно она была маркерной.

"У нас многолетний опыт долгих размышлений от старой Европы, заявлений о беспокойстве, чего-то подобного, но сейчас Мерц демонстрирует наверное современную немецкую и, надеюсь, европейскую политику быстрых решений, четких заявлений сразу перехода к делам", – отметил Владислав Дзивидзинский.

Эксперт обратил внимание, что так или иначе, но личности влияют на окончательное решение, ведь именно смена канцлера Германии Шольца на Мерца достаточно быстро продемонстрировала, что при наличии политической воли и четкой позиции можно достигать и обеспечивать результат в короткие сроки.

"Также следует сказать, что Европа действиями и заявлениями Мерца уже достигла нужного уровня осознания потенциальных угроз путинской экспансии. Ведь речь идет о безопасности в регионе во всех ее плоскостях: социальной, военной, экономической и так далее. Я убежден, что во главе европейских стран сейчас сложилась целая плеяда лидеров, которые не думают, в первую очередь, о рейтингах, которые могут на несколько процентов просесть после того, как прозвучат те или иные заявления, а думают о своей ответственности за будущие поколения, как в собственном государстве, так и в Европе в целом. И, по-моему, именно сейчас есть то единство, которого Украине так не хватало в первые годы полномасштабной войны. Речь идет о единстве лидеров Германии, Франции, Великобритании и других европейских стран. И этого уже достаточно, не смотря на сопротивление таких лидеров как Орбан, Фицо", – отметил эксперт.

Он продолжает, это означает, что мы переходим в новую фазу, ведь Германия уже ввела 18-й пакет санкций против России и сейчас мы слышим достаточно радикальную риторику Мерца, что, если Россия так и не предоставит никаких предложений по формату мира, то Европа вполне может это расценивать как нежелание этого мира достигать.

"А, если Россия не хочет достигать мира дипломатией, то действиями Мерца проиллюстрировано, что этот мир будет достигаться оружием. Все это может быть ступенькой к подготовке Европы к долговременной латентной войне. Также это признак милитаризации каждого государства", – отметил Владислав Дзивидзинский.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что мы сейчас на пороге формирования нового миропорядка через объединение определенных военно-политических альянсов. И каждая страна, желающая в будущем быть геополитическим игроком, так или иначе уже втянута в эту игру. Поэтому это маркер к следующим заявлениям той же Турции, потому что только в этой стране Россия выразила согласие о проведении мирных переговоров. Поэтому встреча в Германии носит действительно знаковый характер для показательных процессов, происходящих в современном мире.

В отличие от Трампа, Мерц слов на ветер не бросает

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан говорит, что правильно было бы охарактеризовать встречу в Германии, как рукопожатие, ценой в 5 млрд. И то – это только начало.

"На самом деле вчера в Берлине произошел реальный прорыв. И то совершенно неожиданный! Дальнобойное оружие – это тот инструмент, который развернет геополитические расписания в Европе на 180 градусов", – считает эксперт.

По его мнению, в Москве хорошо понимают все отрицательные для себя последствия.

"Поэтому и беснуются пропагандисты. Но не учитывают они одного. В отличие от слабака и пустобреха Дональда Трампа, Фридрих Мерц слов на ветер не бросает, со стальными причандалами мужчина, и с пониманием, что именно грозит всей Европе с болот, если не удержать фронт в Украине", – отметил Вадим Трюхан.

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