Встреча Зеленского и Мерца стала знаковой: почему не находят себе места в Кремле

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Кравцев Сергей
Немецкий канцлер Фридрих Мерц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о начале новой формы военно-промышленного сотрудничества между Украиной и Германией. Он заявил, что его страна будет финансировать производство ракет дальнего радиуса действия в Украине. Не обошлось и без намека на передачу ракет Taurus. Такие заявления уже вызвали оживленное возмущение в Кремле. О чем говорит позиция Берлина по вопросу поддержки Украины? Может ли она повлиять на Москву быть сговорчивее и согласиться на прекращение огня? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отметил, что встреча в Германии была знаковой и объективно она была маркерной.
Эксперт обратил внимание, что так или иначе, но личности влияют на окончательное решение, ведь именно смена канцлера Германии Шольца на Мерца достаточно быстро продемонстрировала, что при наличии политической воли и четкой позиции можно достигать и обеспечивать результат в короткие сроки.
Он продолжает, это означает, что мы переходим в новую фазу, ведь Германия уже ввела 18-й пакет санкций против России и сейчас мы слышим достаточно радикальную риторику Мерца, что, если Россия так и не предоставит никаких предложений по формату мира, то Европа вполне может это расценивать как нежелание этого мира достигать.
Подытоживая эксперт подчеркнул, что мы сейчас на пороге формирования нового миропорядка через объединение определенных военно-политических альянсов. И каждая страна, желающая в будущем быть геополитическим игроком, так или иначе уже втянута в эту игру. Поэтому это маркер к следующим заявлениям той же Турции, потому что только в этой стране Россия выразила согласие о проведении мирных переговоров. Поэтому встреча в Германии носит действительно знаковый характер для показательных процессов, происходящих в современном мире.
Экс-дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан говорит, что правильно было бы охарактеризовать встречу в Германии, как рукопожатие, ценой в 5 млрд. И то – это только начало.
По его мнению, в Москве хорошо понимают все отрицательные для себя последствия.
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