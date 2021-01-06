Закрылся один из самых известных борделей в Европе

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Кириєнко Анна
Недавно закрылся один из крупнейших и популярных борделей Европы. Публичный дом "Паша" находился в немецком городке Кельн. Об этом сообщили "Факты" ICTV.
Бизнес во время пандемии - известный немецкий бордель обанкротился . Фото: gordonua.com
В борделе работали шестьдесят женщин. Они самостоятельно арендовали здание и платили налоги государству. Комплекс "Паша" состоял из одиннадцати этажей и 120 номеров.
Кроме женщин в публичном доме работало 60 человек, среди которых — бармены, охранники, слесари, массажисты, парикмахеры, повара и уборщицы.
В борделе функционировали кафе, ресторан, прачечная, солярий и салон красоты. В борделе было множество разнообразных комнат, в том числе и сaдо-мaзo, в которой мужчины могли выполнить свои самые смелые мечты.
Закрылось эротическое заведение в связи с пандемией Covid-19 и карантином. Из-за тяжёлого положения владельцы объявили о банкротстве.
Бордель "Паша" был открыт еще в 1972 году. Он принимал до тысячи клиентов в день.
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