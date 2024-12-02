Западные СМИ узнали, какую информацию хочет получить Шольц от Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину, что стало его вторым визитом с начала полномасштабной войны. Поездка прошла после выборов в США и за 83 дня до федеральных выборов в Германии.

Зеленский и Шольц

Как сообщает BILD, Шольц стремится продемонстрировать свою роль на международной арене, заявляя, что он, как канцлер, может вести переговоры по всему миру.

При этом в окружении Шольца утверждают, что визит был запланирован задолго до результатов американских выборов.

Основная цель поездки, по данным издания, заключалась в конфиденциальном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Шольц стремился узнать оценку ситуации и позицию Украины. В частности, на что она готова пойти в случае переговоров. Канцлер снова подчеркнул: "Ничто не должно решаться из-за глав украинцев".

Это заявление отражает его стратегический подход: в случае начала переговоров по завершению войны, инициированных президентом США Дональдом Трампом, Шольц намерен защищать позицию Украины. Как пишет BILD, первый телефонный разговор между Трампом и Шольцем был конструктивным, но учитывая репутацию Трампа по поводу резких изменений курса, ситуация остается непредсказуемой.

Тем временем с официальным визитом в Пекин отправилась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила, что целью ее поездки является инициирование мирного процесса по Украине.

"Для защиты нашей немецкой и европейской безопасности важно поддерживать Украину и одновременно активно участвовать в установлении мира. Именно поэтому я сегодня в Китае", — отметила Бербок, выступая для Tagesschau.

Министр также прокомментировала визит Шольца в Украину, назвав его "абсолютно важным" для поддержки международного диалога по Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению экспертов, визит Шольца в Украину также связан с выборами в Германии.



