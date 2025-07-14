Жизнь украинцев в ФРГ станет невыносимой: новая идея Мерца озадачила

Правительство ФРГ намерено пересмотреть условия предоставления социальных выплат безработным, в частности, программы "бюргергельд", которая охватывает и украинских беженцев. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, отметив, что помощь останется для тех, кто в ней действительно нуждается, но правила будут более жесткими.

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

"Те, кто может работать, должны работать", — подчеркнул Мерц.

По его словам, в рамках планируемой реформы с 2026 года планируется постепенный переход к новой модели – базовому доходу вместо нынешней системы помощи. Это, по мнению правительства, позволит значительно сократить расходы бюджета.

Канцлер отметил, что потенциал для экономии велик – более одного-двух миллиардов евро, но реформа должна внедряться постепенно, без ущерба для тех, кто реально нуждается в поддержке.

В то же время, Мерц добавил, что система должна быть более справедливой: если человек способен работать, но сознательно избегает трудоустройства или занимается незадекларированной деятельностью, это должно быть исправлено.

Он также заявил, что готов поддержать повышение уровня выплат в случаях внезапной безработицы, чтобы облегчить людям поиск новой работы.

Напомним, что среди получателей бюргергельда есть и украинские беженцы. По официальным данным, по состоянию на ноябрь 2024 года в Германии работали 296 тысяч граждан Украины. Это примерно 25% из 1,25 миллиона украинцев, на тот момент проживавших в стране.

Как уже писали "Комментарии", Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, замаскировав это под поставку отечественного дальнобойного вооружения. Такую версию озвучил военный аналитик Михаил Жирохов в эфире Radio NV.