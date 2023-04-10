Американский генерал в отставке смоделировал возможный сценарий для ВСУ

Теоретически смоделировав вероятную тактику поведения украинских войск, бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг озвучил собственные соображения по поводу вероятного сценария действий для противостояния российской агрессии, пишут "Комментарии".



Какую тактику следует применить украинцам для контрнаступления

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“Очень быстро, стремительно продвигаться на небольших участках, чтобы попасть в тыл российских войск. И создание как можно большего хаоса в тылу врага”, — сказал генерал Гертлинг, когда его попросили озвучить, что сделал бы он, работая на месте украинских генералов.

Такое предположение военный аналитик сделал во время онлайн-дискуссии "Перенастроен мир: последствия войны России против Украины", продолжавшейся по инициативе программы Российских и евразийских исследований Университета Джорджа Мейсона.

Соединенные Штаты делали это во время Второй мировой войны в нескольких случаях, — добавил Гертлинг. — Я имею в виду, что учебники по истории расскажут вам о некоторых подразделениях, специально обученных двигаться ночью”.

По информации генерала, у Украины гораздо больше возможностей ночного видения, чем у России. Но он посоветовал найти способ овладеть универсальной способностью ночного видения для украинских военных сил и в частности для конкретных подразделений, которые смогут попасть за линию фронта для создания хаоса в российском тылу.

“Я не знаю точных данных разведки, чтобы спрогнозировать, где лучше всего атаковать. Но я знаю, что стратегическая цель президента Зеленского – вернуть территорию, не отдать России ни одного клочка территории”, — сказал генерал Гертлинг.

Размышляя на реалиях работы генерала Валерия Залужного, генерал Гертлинг отметил, что у главы ВСУ сейчас "намного больше проблем", чем обычно было у других военных высокопоставленных должностных лиц "в обычном бою". К этому причастны большое количество совершенно нового для подчиненных военных оборудования и связанные с этим цепочки поставок, тренировки в странах НАТО, разведывательная информация.

Существенным преимуществом для Залужного Гертлинг назвал то, что его враг – отстой. Генерал также отметил, что в Европе есть несколько мест, о которых каждый день, будучи командующим армией США в Европе, он получал разведданные – Приднестровье, Нагорный Карабах, Осетия и Абхазия, Крым и Донбасс.

Гертлинг подчеркнул, что Путин заинтересован в непрерывных конфликтах, и демократические силы и правительства должны внимательно следить за этим.

"Если Путину позволят сохранить откушенное в виде мирного договора, то, я думаю, это создаст проблемы в будущем. Это несправедливая война", – говорит Марк Гертлинг.

Генерал дал еще несколько оценок ситуации в Украине, но вопрос, чем закончится война, ответил: “Не знаю. Война может закончиться сегодня или спустя годы, или в любой точке между этими двумя”.

Напомним, "Комментарии" писали, что польза от 70-километрового окопа, который российская оккупационная армия вырыла в Запорожской области из-за страха перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины, практически нулевая.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что оккупационные войска не оставляют попыток захватить как можно больше территорий Украины. Однако благодаря искусной работе ВСУ они ежедневно несут бешеные потери.

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