Американский генерал в отставке смоделировал возможный сценарий для ВСУ

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Моесеенко Валентина
Теоретически смоделировав вероятную тактику поведения украинских войск, бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг озвучил собственные соображения по поводу вероятного сценария действий для противостояния российской агрессии, пишут "Комментарии".
Какую тактику следует применить украинцам для контрнаступления
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Такое предположение военный аналитик сделал во время онлайн-дискуссии "Перенастроен мир: последствия войны России против Украины", продолжавшейся по инициативе программы Российских и евразийских исследований Университета Джорджа Мейсона.
По информации генерала, у Украины гораздо больше возможностей ночного видения, чем у России. Но он посоветовал найти способ овладеть универсальной способностью ночного видения для украинских военных сил и в частности для конкретных подразделений, которые смогут попасть за линию фронта для создания хаоса в российском тылу.
Размышляя на реалиях работы генерала Валерия Залужного, генерал Гертлинг отметил, что у главы ВСУ сейчас "намного больше проблем", чем обычно было у других военных высокопоставленных должностных лиц "в обычном бою". К этому причастны большое количество совершенно нового для подчиненных военных оборудования и связанные с этим цепочки поставок, тренировки в странах НАТО, разведывательная информация.
Существенным преимуществом для Залужного Гертлинг назвал то, что его враг – отстой. Генерал также отметил, что в Европе есть несколько мест, о которых каждый день, будучи командующим армией США в Европе, он получал разведданные – Приднестровье, Нагорный Карабах, Осетия и Абхазия, Крым и Донбасс.
Гертлинг подчеркнул, что Путин заинтересован в непрерывных конфликтах, и демократические силы и правительства должны внимательно следить за этим.
Генерал дал еще несколько оценок ситуации в Украине, но вопрос, чем закончится война, ответил: “Не знаю. Война может закончиться сегодня или спустя годы, или в любой точке между этими двумя”.
Напомним, "Комментарии" писали, что польза от 70-километрового окопа, который российская оккупационная армия вырыла в Запорожской области из-за страха перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины, практически нулевая.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что оккупационные войска не оставляют попыток захватить как можно больше территорий Украины. Однако благодаря искусной работе ВСУ они ежедневно несут бешеные потери.
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