Солдаты увольняются из Вооруженных сил Великобритании страшными темпами, несмотря на повышение зарплаты летом. Об этом пишет издание The Telegraph.

Британский солдат во время совместных учений с финскими войсками. Фото: Капрал Натан Тануку/Армия

Впервые в истории Британии на тысячу жителей приходится только двое военнослужащих.

За год до октября Вооруженные силы покинули 15119 человек. Из них 7778 были отчислены как "добровольный отток", то есть те, кто решил уйти по собственному желанию.

Силы набрали немногим более 12 000 личного состава за тот же период, что привело к чистому сокращению армии.

Солдаты увольняются, несмотря на попытки правительства остановить кризис найма, повысив зарплату на 6 процентов.

Министерство обороны Британии в июле объявило об увеличении, больше всего для сил за 22 года, а также об удержании выплат, пытаясь сохранить кадры.

Однако последние данные свидетельствуют о том, что увеличение может быть недостаточным, и, несмотря на это, новобранцы остаются одними из хуже оплачиваемых государственных служащих в Британии.

Опрос Вооруженных сил, опубликованный в мае, показал, что удовлетворены базовой оплатой в армии на самом низком уровне за всю историю. Только 32 процента сказали, что они удовлетворены своей зарплатой. Этот опрос проводился перед повышением зарплат правительства.

Армия, Военно-Морские и Военно-воздушные силы переживают кризис найма кадров за последние несколько лет, в то время как государственная бюрократия раздулась.

Численность государственной службы, которая была существенно сокращена во время премьер-министра Дэвида Кэмерона, теперь впервые в четыре раза превышает численность британских вооруженных сил. Эти цифры свидетельствуют о том, что Великобритания пытается снарядиться при нарастании конфликта по всему миру.

Аль Карнс, министр обороны и бывший Королевский морской пехотинец, сказал, что армия может быть "израсходована" всего за шесть месяцев, если она участвует в большой сухопутной войне в стиле Украины.

В ночь на субботу Джон Хили, министр обороны, направил рождественское послание к 900 британским военнослужащим, которые служат в граничащей с Россией Эстонии.

Он сказал: "Наше британское развертывание в Эстонии демонстрирует нашу непреклонную преданность НАТО и безопасности Европы, сохраняя нашу безопасность дома и силу за границей. Наше присутствие здесь является мощным сигналом для наших союзников и противников: Великобритания готова защищать своих союзников и отстаивать наши общие ценности круглый год".

Ожидается, что новая администрация США Дональда Трампа захочет гораздо больших расходов на оборону от европейских членов НАТО.

Сообщается, что новоизбранный президент может потребовать от большинства государств-членов Альянса тратить 5 процентов ВВП на оборону. Текущая цель НАТО составляет 2 процента, и из 32 стран-членов только 23 превышают этот порог.