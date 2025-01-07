logo

BTC/USD

95810.70

ETH/USD

3369.15

LTC/USD

102.87

USD/UAH

42.75

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Большой вред репутации: в Великобритании просят Трампа изменить подход к Маску
commentss НОВОСТИ Все новости

Большой вред репутации: в Великобритании просят Трампа изменить подход к Маску

Некоторые союзники Трампа обеспокоены тем, что посты Маска наносят ущерб его репутации среди британских поклонников.

7 января 2025, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Представители трех основных партий Великобритании в частных беседах призвали союзников Дональда Трампа переосмыслить его отношения с Илоном Маском после того, как Маск сделал несколько противоречивых заявлений по поводу британской политики, в частности выразил поддержку ультраправым политикам, таким как Найджел Фарадж. Об этом пишет Bloomberg.

Большой вред репутации: в Великобритании просят Трампа изменить подход к Маску

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: СNN

Отмечается, что напряженность между Трампом и Маском возросла после того, как Маск в Twitter (теперь X) выразил свое мнение о внутренних делах Великобритании и поддержал партию Reform UK Фараджа. Это привело к обсуждению среди лейбористов, консерваторов и Reform UK относительно того, может ли альянс между Маском и Трампом продолжать существовать в таком виде и какие последствия могут возникнуть из-за публичных высказываний Маска.

Часть союзников Трампа выражает обеспокоенность тем, что посты Маска наносят вред его репутации среди британских поклонников. В свою очередь это усугубляет разочарование из-за возможного влияния Маска на будущую администрацию США.

По словам одного из собеседников, публичный конфликт Маска с Фараджем может привести к охлаждению его связей с Трампом. В то же время, некоторые британские политики выражают обеспокоенность, что активность Маска в Интернете может стать проблемой для президента США.

Напомним, что Маск недавно призвал к проведению новых выборов в Великобритании, критикуя премьер-министра Кира Стармера, а также выразил поддержку увольнению Томми Робинсона и заявил, что партия Фараджа — единственное спасение для страны.

Ранее портал "Комментарии" писал, что европейские лидеры продолжают выражать свое недовольство по поводу вмешательства Илона Маска в политику стран ЕС . В частности, в адрес основателя SpaceX и Tesla высказался президент Франции Эммануэль Макрон.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-06/uk-parties-unite-in-urging-trump-to-rethink-musk-s-meddling
Теги:

Новости

Все новости