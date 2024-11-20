Борис Джонсон надел особую футболку об Украине (ФОТО)

На своей странице в X (Twitter) бывший премьер-министр Великобритании опубликовал фото в мерче, посвященном героической работе ПВО, ГСЧС и энергетиков, и добавил:

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

"1001-й день войны основная борьба остается неизменной. Это борьба между великими украинскими идеалами свободы, демократии и независимости, с одной стороны, и жестокой и преступной агрессией путина с другой. С гордостью ношу эту футболку киевского дизайна. Слава Украине".

Лимитированная коллекция одежды "Битва за свет" разработана украинским брендом DAMIRLI в поддержку энергетиков, сил ПВО и спасателей ГСЧС, которые защищают и восстанавливают энергетическую инфраструктуру и возвращают людям свет после обстрелов.

Все средства от продажи коллекции направляются в поддержку фонда "Вернись живым".

Напомним, инициатива "Битва за свет" была запущена в 2024 году и должна привлечь внимание мира к критическому положению украинской энергосистемы из-за российских ракетных атак, а также привлечь дополнительную помощь международных партнеров для ее защиты и восстановления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В России истерика из-за футболки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним видеообращением, во время которого он был одет в футболку с надписью Make russia small again ("Сделаем россию снова маленькой").

В МИД России в ответ процитировали своего спикера марию захарову: "Маленькой как что? СССР? Российская Империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, придурок", — истерически заявила представительница оккупантов.







