Борис Джонсон уходит на самоизоляцию

Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после встречи с депутатом, у которого позже был обнаружен COVID-19. Об этом сообщает SkyNews.

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Представитель премьер-министра сказал, что Борис Джонсон самоизолируется, так как контактировал с Ли Андерсоном, у которого был положительный результат теста. Г-н Джонсон будет "следовать правилам и самоизолироваться" на Даунинг-стрит, где он продолжит работать", отметил представитель.

"У премьер-министра все в порядке, у него нет никаких симптомов COVID-19", — добавил представитель.

Ранее "Комментарии" сообщали, что коронавирус не обошел стороной первые лица государства. Как известно, не так давно первая леди Украины Елена Зеленская перенесла заболевание. COVID-19 заразились Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак. Они находятся в больнице “Феофания”, где проходят лечение от коронавируса. Там оборудовали специальный кабинет, где президент проводит совещания. Отдельно отмечается, что Владимир Зеленский не встречается с членами семьи. Напомним, что во время заседания 11 ноября, правительство Украины приняло решение о введении "карантина выходного дня", который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.















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