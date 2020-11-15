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Борис Джонсон уходит на самоизоляцию

Г-н Джонсон будет «следовать правилам и самоизолироваться» на Даунинг-стрит

15 ноября 2020, 23:15 comments1143
Автор:

Татьяна Лозовенко

Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после встречи с депутатом, у которого позже был обнаружен COVID-19. Об этом сообщает SkyNews.

Борис Джонсон уходит на самоизоляцию

Фото: из открытых источников

Представитель премьер-министра сказал, что  Борис Джонсон самоизолируется, так как контактировал с Ли Андерсоном, у которого был положительный результат теста. Г-н Джонсон будет "следовать правилам и самоизолироваться" на Даунинг-стрит, где он продолжит работать", отметил представитель.

"У премьер-министра все в порядке, у него нет никаких симптомов COVID-19", — добавил представитель.

Ранее "Комментарии" сообщали, что коронавирус не обошел стороной  первые лица государства. Как известно, не так давно первая леди Украины Елена Зеленская перенесла заболевание. COVID-19  заразились Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак.  Они находятся в больнице “Феофания”, где проходят лечение от коронавируса. Там оборудовали специальный кабинет, где президент проводит совещания. Отдельно отмечается, что Владимир Зеленский не встречается с членами семьи.    Напомним, что во время заседания 11 ноября, правительство Украины приняло решение о введении "карантина выходного дня", который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. 






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Источник: https://news.sky.com/story/boris-johnson-self-isolating-after-being-in-contact-with-someone-who-tested-positive-for-covid-19-12133559
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